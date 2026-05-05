Inhabilita FIFA a exfederativo de Guyana por acoso sexual

La Comisión Ética de la FIFA prohibió ejercer cualquier actividad relacionada con el futbol durante cinco años a Ian Alves, ex secretario general

El ex secretario general de la Federación de Futbol de Guyana, Ian Alves, fue inhabilitado este lunes por la Comisión Ética de la FIFA, que le prohibió ejercer cualquier actividad relacionada con el futbol durante cinco años tras declararlo culpable de abuso sexual a mujeres de esa federación nacional.

Ian Alves fue declarado culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de su propia federación.

"Tras el análisis de las declaraciones por escrito de las víctimas, de la documentación que aportó la Federación de Guyana y pruebas recopiladas, el Sr. Alves ha infringido el artículo 24 (Protección de la integridad física y mental), el artículo 26 (Abuso de cargo) y, en consecuencia, el artículo 14 (Deberes generales) del Código de Ética", según informó el Comité de la FIFA en un comunicado.

Ian Alves, ex secretario general de la Federación de Futbol de Guyana.