Ingresan siete figuras del beisbol mexicano al Salón de la Fama

Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Mike Paul, Erubiel Durazo, Rodrigo López, Ricardo Solís y José “Pepe” Segarra ingresaron a la Clase 2026.

El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano incorporó a siete nuevas figuras a su recinto de inmortales durante la ceremonia de entronización de la Clase 2026, celebrada el jueves 12 de noviembre en Parque Fundidora, en Monterrey.

Los nuevos integrantes son Miguel Ojeda, Pablo Ortega y Mike Paul, en la categoría de Beisbol Mexicano; Erubiel Durazo y Rodrigo López, en Mexicanos en Grandes Ligas; Ricardo Solís, en Veteranos, y José “Pepe” Segarra, en Cronistas.

Con estas incorporaciones, el recinto regiomontano alcanzó los 237 integrantes, en reconocimiento a peloteros y figuras que han contribuido al desarrollo del beisbol en México.

La ceremonia reunió a directivos y representantes del deporte, entre ellos Alfredo Harp Helú, presidente del Salón de la Fama; María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y Santiago Harp Grañén, vicepresidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos del México.

En la categoría de Beisbol Mexicano, Miguel Ojeda fue reconocido por su carrera como receptor, con participación en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la Liga Mexicana del Pacífico y las Grandes Ligas. Su trayectoria incluye campeonatos y representaciones de México en competencias internacionales.

Pablo Ortega, conocido como “El Maestro”, recibió la distinción por más de dos décadas como lanzador en la LMB y por su participación en el circuito invernal, donde también consiguió importantes logros.

A ellos se sumó Mike Paul, quien destacó desde la lomita y construyó una trayectoria con actuaciones y registros que lo colocaron entre los lanzadores sobresalientes de su época en el beisbol mexicano.

En la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas ingresó Erubiel Durazo, quien formó parte de los Diamondbacks de Arizona, equipo con el que conquistó la Serie Mundial de 2001. También tuvo participación con los Atléticos de Oakland.

Rodrigo López fue reconocido por sus 12 temporadas en las Grandes Ligas, donde consolidó una carrera como lanzador y posteriormente mantuvo su presencia en el beisbol profesional mexicano.

Por su parte, Ricardo Solís alcanzó la inmortalidad en la categoría de Veteranos. El zurdo acumuló 18 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol y dejó huella en distintos equipos del circuito.

La lista se completó con José “Pepe” Segarra, quien ingresó en la categoría de Cronistas. Con más de 40 años de trayectoria en los medios deportivos, se convirtió en una de las voces más reconocidas del beisbol mexicano, al narrar Series Mundiales, Juegos de Estrellas, Series del Caribe y Clásicos Mundiales.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue una representación protagonizada por tres niños beisbolistas y una madre de familia, quienes llevaron al escenario una historia sobre los primeros sueños de quienes comienzan a practicar este deporte.

La puesta en escena recordó que detrás de cada pelotero existe una infancia marcada por la ilusión de llegar a las Grandes Ligas, ganar un campeonato o vestir los colores de su equipo favorito.

También puso el foco en el papel de las familias, particularmente en el acompañamiento de las madres, cuyos sacrificios y apoyo forman parte del camino de muchos deportistas.

El homenaje conectó las aspiraciones de las nuevas generaciones con las historias de los siete integrantes de la Clase 2026, quienes antes de alcanzar el reconocimiento comenzaron como niños que soñaban con destacar en el diamante.

El recinto llega a 237 inmortales

Además de recibir el reconocimiento, los siete homenajeados contribuyeron a enriquecer el patrimonio histórico del Salón de la Fama mediante la donación de objetos y piezas personales que serán incorporados a la exhibición del museo.

Los artículos permitirán a los visitantes conocer más de cerca las trayectorias de quienes han formado parte de distintas épocas del beisbol mexicano.

Con la Clase 2026, el Salón de la Fama llegó a 237 inmortales y reafirmó su papel como espacio para conservar la memoria del deporte nacional.