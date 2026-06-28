Inglaterra vence a Panamá y avanza como líder de grupo

Con el triunfo, Inglaterra cerró la fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, asegurando el primer lugar del sector

Inglaterra resolvió en apenas cinco minutos un partido que se le complicó durante más de una hora y derrotó 2-0 a Panamá para asegurar el liderato del Grupo L, avanzar a los dieciseisavos de final y colocarse en una ruta aparentemente más accesible rumbo a las etapas decisivas del torneo.

Con goles de Jude Bellingham y Harry Kane en el arranque del segundo tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel superaron a una selección panameña que resistió con orden durante gran parte del encuentro, pero que terminó despidiéndose del torneo sin puntos ni goles anotados.

Bellingham destrabó un partido que parecía complicarse

Bajo una intensa lluvia y con un estadio de Nueva Jersey teñido mayoritariamente por aficionados ingleses, Panamá logró contener durante la primera mitad a una selección europea que encontró pocas oportunidades claras de gol.

El planteamiento defensivo del conjunto canalero limitó incluso a Harry Kane, quien apenas tuvo diez intervenciones con el balón durante los primeros 45 minutos, la menor cantidad entre todos los futbolistas presentes en el terreno de juego.

La resistencia panameña terminó a los 62 minutos, cuando Jude Bellingham aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Bukayo Saka para definir dentro del área y colocar el 1-0. El mediocampista del Real Madrid llegó así a tres anotaciones en fases finales mundialistas y a su segundo gol en la presente edición.

La tranquilidad para los Tres Leones llegó apenas cinco minutos después. Bellingham volvió a ser protagonista al enviar un centro desde la banda izquierda que encontró a Harry Kane, quien superó en el salto a la defensa panameña para marcar de cabeza el 2-0 definitivo.

El tanto representó la anotación número 82 de Kane con la selección inglesa y, además, le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de Inglaterra en fases finales mundialistas, superando los diez goles que había conseguido Gary Lineker.

Con el triunfo, Inglaterra cerró la fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, asegurando el primer lugar del sector.

Panamá se despide sin puntos ni goles

La selección panameña, que llegó al encuentro ya eliminada, concluyó su segunda participación mundialista sin conseguir triunfos, puntos ni anotaciones, luego de repetir la marca registrada en su debut internacional en Rusia 2018.

José Fajardo llegó a marcar en tiempo agregado, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar, frustrando lo que habría sido el primer gol panameño en esta edición del torneo.

Inglaterra encuentra un camino más favorable

El liderato del Grupo L permitió a Inglaterra evitar un posible cruce con selecciones como Colombia o Portugal en la siguiente ronda. Ahora, los dirigidos por Thomas Tuchel disputarán los dieciseisavos de final el próximo miércoles en Atlanta, donde podrían enfrentar a Senegal o Congo.

Además, en caso de avanzar, los ingleses podrían cruzarse con México o Ecuador en la siguiente fase, manteniéndose alejados, al menos por ahora, de algunos de los principales favoritos del torneo.

Con esta clasificación, Inglaterra alcanzó la fase de eliminación directa por séptima ocasión en sus últimas ocho participaciones mundialistas, consolidando nuevamente su presencia entre las selecciones protagonistas del certamen.