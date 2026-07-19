Inglaterra vence a Francia y se lleva el bronce del Mundial

Esta es la primera vez que Inglaterra es el tercer lugar de un Mundial, pese a que llegó en dos ocasiones a esta instancia

Aunque el partido por el tercer lugar es conocido como el encuentro que nadie quiere jugar, Inglaterra y Francia se tomaron muy en serio el compromiso y, aunque hicieron algunas rotaciones, entregaron un buen espectáculo.

Todo comenzó desde temprano en el Estadio Miami, donde Declan Rice abrió el marcador apenas al minuto 3 de acción; al 18 apareció Ezri Konsa y sobre el final del primer tiempo Bukayo Saka en dos ocasiones.

Todos los goles dejaron en evidencia las carencias defensivas de los "Gallos", que no supieron cómo recomponer el rumbo del partido hasta después del descanso.

Fue justo en el complemento cuando "Les Bleus" se metieron al trámite con un gol de Kylian Mbappé al minuto 48. Así comenzó la conexión con el poderoso ataque francés.

Bradley Barcola impulsó al minuto 54' y al 66' nuevamente Kylian Mbappé marcó su décimo gol en los Mundiales, con lo que se afianzó como el máximo anotador de la historia, superando a Lionel Messi.

Cuando parecía que Francia estaba cerca del empate, le marcaron un claro penal a Inglaterra, el cual Saka cobró a la perfección y firmó el triplete para los "Tres Leones". En los minutos finales, Dembélé y Bellingham pusieron más emoción en un partido al que de por sí no le hizo falta.

Esta es la primera vez que Inglaterra es el tercer lugar de un Mundial, pese a que llegó en dos ocasiones a esta instancia.