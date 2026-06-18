Inglaterra vence a Croacia y se afianza como candidato al título

Con doblete de Harry Kane, los "Tres Leones" le ganaron a uno de los rivales más duros de su grupo y mostraron que son un equipo de cuidado

Sexto día de actividades en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este miércoles Inglaterra y Croacia entregaron el que podría ser el mejor partido del torneo hasta ahora, el cual terminó con victoria de 4-2 de los "Tres Leones".

Los comandados por Thomas Tuchel lucieron poderosos frente a uno de los equipos revelación de los últimos años y que nuevamente pinta para ser protagonista del torneo más importante del mundo.

La cuenta se abrió desde temprano, cuando al minuto 12 se marcó un penal, el cual inicialmente fue errado por Harry Kane, pero el VAR ordenó repetirlo, pues el arquero croata, Dominik Livakovic, se adelantó de la línea. En su segundo intento, el ariete no falló.

Tardó un poco, pero el empate llegó al 36' vía Martin Baturina, quien recibió una diagonal retrasada, la cual remató de primera intención desde fuera del área y la clavó al ángulo para hacer un golazo.

Este fue el inicio de la locura, pues al minuto 42, Declan Rice lanzó un centro perfecto desde el córner al corazón del área y nuevamente el "Huracán" llegó pletórico para rematar de cabeza y firmó su doblete.

Antes de irse al descanso, el eterno Iván Perišić recibió un balón picado dentro del área, el cual cabeceó con delicadeza y le sirvió a Petar Musa, quien remató de primera y firmó un golazo para igualar los cartones antes del silbatazo.

Ya en el complemento, los ingleses recuperaron la ventaja pronto, gracias a un golazo de Jude Bellingham, quien se escapó por la banda derecha y, en un gran despliegue de su potencia física y capacidad técnica, arrastró a un defensa y cruzó a Livakovic para poner el 3-2 momentáneo.

Entre algunos errores puntuales de ambos y la famosa "pausa de hidratación", el ritmo del partido comenzó a caer, hasta que Tuchel decidió tirar algunos cambios, uno de ellos Marcus Rashford, quien aprovechó la desesperación croata intentando recuperar el balón y quedó solo por izquierda, donde a placer recortó al lateral y definió con toda la calma para poner el 4-2 definitivo al 85'.

Con esta muestra de su poderío, los "Tres Leones" se afianzaron como uno de los grandes candidatos al título, el cual no conquistan desde la edición jugada en su país en 1966.

Su siguiente compromiso será frente a Ghana el martes 23 de junio; mientras que Croacia se medirá a Panamá ese mismo día, en un partido que definirá gran parte de sus aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda.