Inglaterra sella pasaje al Mundial al golear a Letonia

Inglaterra goleó por 5-0 en Letonia. El capitán Harry Kane marcó dos veces en la primera mitad, para que su equipo asegurara el primer lugar al Mundial 2026

Inglaterra se convirtió el martes en el primer país de Europa en clasificarse para el Mundial de 2026, mientras que Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán que esperar tras permitir el gol de un empate en tiempo de descuento contra Hungría.

Inglaterra goleó por 5-0 en Letonia. El capitán Harry Kane marcó dos veces en la primera mitad, para que su equipo asegurara el primer lugar en su grupo con dos partidos restantes.

Los ingleses, que participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, no han recibido un gol en seis partidos de la eliminatoria hasta ahora bajo el entrenador alemán Thomas Tuchel.

“A veces lo hacemos parecer fácil", dijo Kane, quien ya tiene un total de 21 goles para Inglaterra y el Bayern Múnich esta temporada, “pero estos grupos y partidos pueden ser difíciles. ... Hablamos de altos estándares sin importar contra quién juguemos para mantener el impulso, y eso se mostró”.

Portugal parecía listo para unirse a Inglaterra en la cita mundialista del próximo año en América del Norte después de que dos goles de Cristiano, de 40 años, le dieron una ventaja de 2-1 sobre Hungría en Lisboa. Una victoria le habría garantizado a Portugal el primer lugar, pero Dominik Szoboszlai decretó el 2-2 definitivo en el primer minuto del tiempo añadido, dejando a los húngaros en segundo sitio, a cinco puntos con dos partidos restantes.

Al menos Cristiano dejó el partido con otro récord. Ahora tiene 41 goles en eliminatorias para la Copa del Mundo, rompiendo un empate en 39 que tenía con el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

Italia, que no ha logrado clasificarse para las dos últimas Copas del Mundo, se aseguró al menos un lugar en el repechaje tras vencer a Israel por 3-0 en un partido cargado de tensión, en medio de una fuerte presencia policial y militar, y precedido por una marcha propalestina a la que asistieron unas 10,000 personas.

El partido fue colocado en la categoría de mayor riesgo a pesar de un acuerdo de alto el fuego tras dos años de guerra en Gaza.

Los Azzurri, en segundo lugar, se aproximaron a tres puntos de Noruega, que tiene una diferencia de goles mucho más saludable. Ambos equipos tienen dos partidos restantes el próximo mes, incluido un duelo entre ellos en Italia en la fecha final de las eliminatorias.

España se mantuvo en la cima de su grupo, tres puntos por delante de Turquía, al aplastar a Bulgaria por 4-0 para mantener su inicio perfecto en la eliminatoria.

Turquía también ganó, 4-1 en casa contra Georgia, y al menos parece perfilada para el repechaje.