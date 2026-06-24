Inglaterra no encuentra el arco y empata con Ghana

El cuadro europeo buscó desesperadamente el triunfo, pero no logró romper la muralla que plantó Ghana para defender un empate de oro para ellos

Desde el inicio se veía que el trámite sería el de un auténtico juego de ajedrez, pues ambos comenzaron a estudiarse, jugando lento y esperando un espacio por parte de la defensa.

Deaafortunadamente, ambos salieron con la misma idea, por lo que el juego se tornó algo aburrido por la falta de intensidad y decisión de ir al frente, pero especialmente del lado africano.

Los "Tres Leones" tuvieron la posición, pero no lograron pasar este dominio a la pizarra, que no se movió durante todo el compromiso por fallas puntuales en la definición.

Ya en el complemento la cosa se mantuvo igual, con los europeos paseando la pelota por todo el campo, pero sin poder encontrar un hueco en la defensa africana, que estuvo atenta a culquier ofensiva.

Aun con los grandes nombres que tiene al frente, el gol inglés no caía. Ni Kane, Bellingham, Madueke o Saka pudieron vencer al arquero Asare, que aunque intervino bien cuando fue puesto a prueba.

Ghana se rindió de ir al frente y prefirió cuidar el resultado, que los mentiene dentro de la pelea por el pase a la siguiente ronda.

Ahora, las "Estrellas Negras" se jugarán la vida en el último partido de la Fase de Grupos, donde se medirán a Croacia, que también tiene que ganar para estar en la lucha de ser uno de los mejores terceros.

Por su lado, Inglaterra quiere ser líder de grupo, pero primero tiene que medirse a Panamá.