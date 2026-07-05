Inglaterra llega a México bajo fuerte operativo de seguridad

Al arribar a su hotel de concentración, elementos de seguridad implementaron un operativo especial para restringir los accesos

La selección de Inglaterra ya se encuentra en territorio mexicano. El combinado dirigido por Thomas Tuchel arribó la noche de este viernes a la Ciudad de México para continuar con su preparación rumbo al enfrentamiento ante la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, en un operativo marcado por estrictas medidas de seguridad y una gran expectativa entre la afición.

El conjunto inglés, ubicado en el cuarto lugar del ranking de la FIFA, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca procedente de Kansas City, desde donde se trasladó por vía terrestre hacia la capital del país bajo un fuerte resguardo de autoridades federales y locales.

Inglaterra llega a México bajo un amplio dispositivo de seguridad

Durante el trayecto desde Toluca hacia la Ciudad de México, algunos aficionados se congregaron para observar el paso del autobús que transportaba a la delegación inglesa. Entre las expresiones que se hicieron visibles destacó una pancarta con la leyenda: "England, your time is over" ("Inglaterra, tu tiempo se acabó"), reflejando el ambiente previo al esperado duelo frente al Tricolor.

Al arribar a su hotel de concentración, elementos de seguridad implementaron un operativo especial para restringir los accesos y evitar incidentes o concentraciones masivas de aficionados, luego de lo ocurrido días atrás con la selección de Ecuador, cuya concentración fue rodeada por seguidores mexicanos previo a su encuentro contra el representativo nacional.

Vestidos con indumentaria deportiva en color azul, jugadores y cuerpo técnico descendieron del autobús sin realizar declaraciones y optaron por ignorar tanto las muestras de apoyo de seguidores ingleses como los cánticos a favor de México realizados por la mayoría de los presentes.

El regreso inglés al Estadio Azteca, cuatro décadas después

El encuentro del próximo domingo representará el regreso de Inglaterra al Estadio Azteca —actualmente denominado Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial, escenario donde disputó uno de los partidos más recordados en la historia de los Mundiales.

Hace 40 años, en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, el conjunto inglés cayó ante Argentina en un partido inmortalizado por las dos anotaciones de Diego Armando Maradona: el polémico gol conocido como la "Mano de Dios" y la considerada por muchos como la mejor anotación en la historia de los Mundiales, tras superar a cinco defensores antes de definir ante el arquero.

La escuadra dirigida por Thomas Tuchel realizará este sábado el reconocimiento oficial del inmueble, además de sostener la conferencia de prensa previa al compromiso de eliminación directa.

México e Inglaterra llegan como líderes de grupo

El enfrentamiento reunirá a dos selecciones que avanzaron como líderes de sus respectivos sectores durante la fase de grupos. Inglaterra clasificó tras sumar dos victorias y un empate, mientras que México logró una actuación perfecta al obtener tres triunfos en tres encuentros.

En la ronda de dieciseisavos de final, el conjunto europeo eliminó a la República Democrática del Congo por marcador de 2-1 gracias a un doblete de Harry Kane, mientras que la Selección Mexicana avanzó tras imponerse 2-0 a Ecuador.

Durante este viernes surgieron versiones sobre un posible cambio en el horario del partido para disputarse al mediodía; sin embargo, las autoridades organizadoras mantuvieron el horario originalmente programado para las 18:00 horas.

Con Inglaterra ya instalada en México y el Tricolor motivado tras su clasificación, el duelo del próximo domingo se perfila como uno de los encuentros más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial 2026.