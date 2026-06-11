Inglaterra golea a Costa Rica y cierra su preparación mundialista

La victoria permitió a Inglaterra cerrar invicta su etapa de preparación y reforzar la confianza del grupo antes de su debut mundialista

Inglaterra cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria contundente de 3-0 sobre Costa Rica, en un amistoso disputado en el Inter&Co Stadium de Orlando.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel dominó el encuentro de principio a fin y resolvió el partido con anotaciones de Declan Rice, Anthony Gordon y Ollie Watkins, en una actuación que dejó buenas sensaciones antes del debut mundialista.

Rice abre el camino para Inglaterra

El conjunto inglés tomó ventaja apenas al minuto 9, cuando Anthony Gordon desbordó por la banda izquierda y cedió un pase retrasado para que Declan Rice definiera de primera intención dentro del área.

El gol tempranero permitió a Inglaterra manejar el ritmo del partido, controlar la posesión y obligar a Costa Rica a replegarse durante largos lapsos del encuentro.

La superioridad inglesa fue evidente en el mediocampo, donde Rice y Jude Bellingham marcaron diferencias en la circulación y recuperación del balón.

Después de varios intentos ofensivos, Inglaterra encontró el segundo gol al minuto 68 por la vía penal, luego de una jugada en la que Jude Bellingham generó peligro dentro del área y el balón impactó en la mano de un defensor costarricense.

Anthony Gordon, una de las figuras del partido, tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el 2-0 con un disparo potente que dejó sin oportunidad al guardameta tico.

El extremo inglés fue determinante durante el encuentro, ya que participó en la jugada del primer gol y posteriormente firmó su propia anotación.

El tercer tanto llegó al minuto 80, cuando Ollie Watkins aprovechó un error del portero de Costa Rica en la salida y definió a corta distancia para sellar el 3-0 definitivo.

La anotación terminó por reflejar la diferencia entre ambos equipos durante un partido en el que Inglaterra generó las mejores oportunidades y prácticamente no permitió que Costa Rica encontrara espacios en ataque.

Para Tuchel, el encuentro también sirvió para observar variantes ofensivas y dar minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar importante durante el torneo.

Tormenta retrasa el inicio del partido

El amistoso estuvo marcado por una tormenta eléctrica y fuertes lluvias en Orlando, situación que retrasó el inicio del encuentro aproximadamente una hora.

Como medida de seguridad, los aficionados fueron retirados temporalmente de algunas zonas del estadio hasta que las condiciones climáticas permitieron disputar el partido sin mayores contratiempos.

Inglaterra llega con confianza al Mundial

La victoria permitió a Inglaterra cerrar invicta su etapa de preparación y reforzar la confianza del grupo antes de su debut mundialista.

Además del resultado, el cuerpo técnico valoró que el equipo no registrara lesiones de consideración, uno de los puntos más importantes en los últimos compromisos previos a una competencia de esta magnitud.

Con una actuación sólida, dominio territorial y eficacia en momentos clave, Inglaterra llegará al Mundial con señales positivas, mientras Costa Rica deberá ajustar detalles tras una noche complicada ante uno de los candidatos al título.