Inglaterra elimina a México y acaba con el sueño mundialista

El Tri perdió 3-2 en octavos de final pese a reaccionar con dos goles y se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante los ingleses

El sueño llegó a su fin.

México cayó 2-3 ante Inglaterra en un partido en el que el Tri metió en su propia área a la escuadra europea.

El duelo comenzó con una hora de retraso por el mal clima, marcado por la lucha en mitad de la cancha y numerosas faltas de México, que buscó ahogar a su rival.

México tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador en el minuto 15, cuando Raúl Jiménez aceptó un balón en el área y de cabeza, casi en posición horizontal, remató al ángulo, donde el guardameta Jordan Pickford se hizo del balón.

Pero fue Inglaterra quien movió el electrónico gracias a un gol de Jude Bellingham al 36, después de un contrataque que derivó en un centro de Bukayo Saka y rematar de cabeza para poner el 1-0.

Y la fiesta del jugador del Real Madrid acababa de empezar, pues apenas un minuto después, al 37, marcó el segundo para la selección dirigida por Thomas Tuchel.

Tras estos dos goles que cayeron como un balde de agua fría, México adelantó líneas y en el 42 descontó.

Fue Quiñones quien recibió un rebote en el área y de derecha venció a Pickford, para poner el 1-2 que convirtió al Estadio Ciudad de México en una caldera a punto de estallar.

La segunda mitad comenzó con México al ataque y los rivales atentos a los espacios para hacer daño con contragolpes.

Inglaterra se quedó con un hombre menos en la cancha en el 54 por una expulsión de Jarrel Quansah, por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo.

Las redes no se volvieron a mover sino hasta el minuto 60, cuando Harry Kane puso el tercero de los ingleses desde los 11 pasos tras una falta de Raúl Rangel.

El partido creció. En un momento pico de la lucha, Bellingham cometió una falta en el área y Jiménez acercó a los mexicanos al cobrar con exactitud desde los 11 pasos y anotar el 2-3.

Y aunque México lo intentó tanto con centros como con tiros de larga distancia, no fue suficiente y quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con este resultado, Inglaterra se medirá a Noruega el próximo sábado a las 15:00 horas en el Estadio Miami.