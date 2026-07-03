Inglaterra blinda su concentración para evitar una 'serenata'

Los Tres Leones reforzarán la privacidad de su concentración y entrenarán en Cantera antes del duelo de octavos ante México

Inglaterra no quiere una "serenata" de México previo a su duelo de octavos de final.

Y es que después de que se registrara una fiesta afuera del hotel donde durmió la selección de Ecuador, que duró hasta las 4 de la mañana, Inglaterra no quiere que pase eso.

La decisión surge después de que la concentración de Ecuador fuera interrumpida por una multitud de aficionados que realizó una serenata frente a su hotel hasta aproximadamente las 4:00 de la madrugada.

De acuerdo con medios nacionales, el equipo de los "Tres Leones" busca evitar una situación similar antes del partido de este domingo en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra entrenará en Cantera

El presidente de Pumas UNAM, Luis Raúl González, confirmó que la selección inglesa utilizará las instalaciones de Cantera para preparar el encuentro.

“Sí, efectivamente entrenará aquí la Selección Inglesa; se los habíamos dicho a ustedes que, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, fue seleccionada y efectivamente se confirma”, señaló en conferencia de prensa.

Una de las principales razones por las que Inglaterra eligió las instalaciones de Cantera sería la privacidad que ofrece la cancha 2, considerada una de las zonas más aisladas del complejo deportivo.

Además, la delegación inglesa contempla arribar a la capital mexicana con dos días de anticipación, en lugar de hacerlo únicamente un día antes del encuentro, como establece el protocolo habitual de la FIFA.

México e Inglaterra se enfrentarán este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los cuartos de final.

El encuentro representa una oportunidad histórica para el Tri, ya que sería su primer "quinto partido" en una Copa del Mundo desde México 86, cuando fue eliminado por Alemania Federal en tanda de penales tras empatar 0-0 en el Estadio Universitario.