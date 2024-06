Infantino resalta pasión futbolística de Monterrey

El suizo Gianni Infantino, presidente de la UEFA, ha asegurado que ya está "contando los días" a dos años justos del inicio del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y ha resaltado el momento histórico que vivirá el estadio Azteca en el encuentro inaugural.

El estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los tres escenarios del país junto a los estadios de Monterrey y Guadalajara, hará historia tras haber albergado ya los partidos inaugurales de las ediciones de 1970 (México-Unión Soviética) y 1986 (Italia-Bulgaria).

"Será el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial", explicó el presidente de la FIFA. "Esto no lo habíamos visto nunca y vivirlo en un estadio tan emblemático como el Azteca es algo muy especial", apostilló.

Ready to make @FIFAWorldCup history! 🤩



It’s the first time ever that the FIFA World Cup is heading to Canada, while it’s familiar territory for the United States and Mexico!



The FIFA World Cup 26 ™ will be the most inclusive ever, with a record 48 participating teams. pic.twitter.com/jqXnHWzcs3