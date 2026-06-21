Infantino felicita a Monterrey por albergar el partido 1,000

A través de sus canales oficiales, el dirigente internacional externó sus felicitaciones a ambas federaciones por protagonizar este encuentro

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el histórico hito alcanzado en tierras regiomontanas al conmemorarse el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, que será disputado este sábado a las 22:00 horas entre Japón y Túnez, en el Estadio Monterrey.

A través de sus canales oficiales, el dirigente internacional externó sus felicitaciones a ambas federaciones por protagonizar este encuentro y lograr unir al mundo desde Nuevo León, manifestando su profundo orgullo por formar parte de una ocasión tan trascendental para el balompié global.

“Felicitaciones a @ftf.tn y @japanfootballassociation por jugar en el 1, 000 partido de la Copa Mundial de la FIFA y unir al mundo desde Monterrey. Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de esta ocasión histórica, es un momento en el tiempo que pertenece a todos los que han jugado su parte en los últimos 96 años, asegurándose de que esta competición toque los corazones de miles de millones. Un gran agradecimiento a todos ustedes, ¡que esta historia continúe inspirando a todos con un sueño de futbol en todo el mundo”, indicó Infantino.

El presidente de la federación deportiva destacó que este momento pertenece a todos aquellos que han contribuido, a lo largo de los últimos 96 años, para asegurar que la máxima competición toque los corazones de miles de millones de personas.

Finalmente, el mandatario del futbol organizado expresó un agradecimiento generalizado y deseó que esta historia continúe inspirando a todos los que comparten el sueño del futbol alrededor del planeta.