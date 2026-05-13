Inaugurará el Club Tigres su nuevo restaurante temático

Ubicado en el segundo nivel de Galerías Monterrey, este espacio busca llevar a otro nivel la experiencia de salir a comer y ver un partido de fútbol con amigos

La pasión de los "Incomparables" ya no tendrá que esperar al día del partido para manifestarse. El Club Tigres, en alianza con Beegroup, ha marcado un hito en la industria del entretenimiento deportivo en México con la inauguración de Territorio Tigres, el primer restaurante y centro de entretenimiento 100% temático de un equipo de fútbol en el país.

Ubicado en el segundo nivel de Galerías Monterrey, este espacio nace bajo la premisa de que "el juego nunca termina", ofreciendo a la afición un punto de encuentro diario donde la identidad auriazul se vive a través de los cinco sentidos.

Una experiencia de campeonato

El proyecto no es solo un lugar para comer; es una inmersión total en la cultura del club. Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres, destacó que este espacio busca acercar al equipo a su gente fuera del Estadio Universitario: