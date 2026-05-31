Inauguran segunda edición del Torneo Academias Correcaminos UAT

En esta edición participan equipos de Estado de México, Aguascalientes y Nuevo León, además de representativos de Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y más.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas inauguró la segunda edición del Torneo Academias Correcaminos UAT, competencia que reúne a 62 equipos infantiles y más de mil 100 jugadores provenientes de distintos estados y municipios del país.

El torneo se puso en marcha en el Estadio Universitario “Eugenio Alvizo Porras”, donde se dieron cita futbolistas y familiares para el arranque de las actividades.

En esta edición participan equipos de Estado de México, Aguascalientes y Nuevo León, además de representativos de Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros, Abasolo, Altamira, Río Bravo, Tula, Camargo, Mante y Ciudad Victoria.

La competencia busca fomentar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes, además de brindar espacios de convivencia y desarrollo a través del futbol.