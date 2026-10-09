Inauguran la segunda edición de la Copa Tigres en el 'Volcán'

La ceremonia inaugural transformó el emblemático Universitario en un ambiente de fiesta familiar, al contar con el desfile de las delegaciones sobre el campo

El Estadio Universitario vistió sus mejores galas este miércoles para dar inicio formal a la segunda edición de la Copa Tigres 2026, certamen organizado en conjunto por el Club Tigres y MASSPORTMX que rompió récord de convocatoria al reunir a 578 equipos, la cifra más alta registrada por la organización en un torneo de esta naturaleza a nivel nacional.

La ceremonia inaugural transformó el emblemático "Volcán" en un ambiente de fiesta familiar, al contar con el desfile de las delegaciones sobre el terreno de juego y la asistencia de cerca de 8,000 padres de familia y acompañantes en las tribunas.

El evento reunirá a alrededor de 8,000 niños y jóvenes provenientes de México, Estados Unidos y Canadá, quienes competirán en categorías que van desde la 2009 hasta la 2019 en las modalidades de Fut 5, 7, 9 y 11.

El acto protocolario contó con la presencia de directivos y referentes de la institución auriazul, encabezados por Carlos Emilio González, presidente del Club Tigres; Víctor Manuel Vucetich, vicepresidente deportivo y director técnico del primer equipo; así como Juan Brunetta, mediocampista y uno de los capitanes del plantel profesional, quienes acompañaron a los jóvenes deportistas en el arranque del certamen.

Las actividades de la Copa Tigres 2026 se desarrollarán del 7 al 11 de octubre, distribuidas en 10 sedes. El torneo llegará a su fin el domingo 11 de octubre, día en que se disputen las finales directamente sobre la cancha del Estadio Universitario.

Con la realización de este torneo, el Club Tigres reafirmó su compromiso de promover el desarrollo deportivo, la convivencia e inculcar los valores del fútbol en las nuevas generaciones junto a sus familias.

Copa Tigres 2026 en cifras: