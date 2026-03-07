Inauguran Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El regreso de la bandera rusa y la ausencia de varias delegaciones marcaron el inicio de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 en Italia

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 fueron inaugurados oficialmente este viernes en Italia en una ceremonia marcada por tensiones políticas internacionales, boicots de algunos países y el regreso de la bandera de Rusia al escenario deportivo mundial.

El evento se celebró en la histórica Arena di Verona, adaptada para garantizar accesibilidad con rampas para sillas de ruedas, baños accesibles y nuevas medidas de seguridad. La ceremonia también conmemora el 50 aniversario de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Regreso de la bandera rusa genera reacciones

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el desfile de las delegaciones, cuando la bandera rusa volvió a aparecer en unos Juegos Paralímpicos. Es la primera vez que ondea en el evento desde Sochi 2014.

Cuatro integrantes de la delegación rusa desfilaron con uniformes de color rojo intenso y saludaron al público. Durante su aparición se escucharon algunos abucheos entre los asistentes.

El regreso también abre la posibilidad de que Rusia recupere plenamente su participación en los círculos olímpicos rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Boicot de países y ausencia de Ucrania

La decisión de permitir nuevamente la presencia de Rusia generó reacciones políticas. Ucrania recibió aplausos cuando se anunció su delegación, pero ninguno de sus atletas apareció en la ceremonia debido al boicot del país.

Además, otros seis países anunciaron que no participarían en el acto inaugural por razones políticas, según el Comité Paralímpico Internacional. Entre ellos se encuentran República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia y Lituania.

También se registró el regreso de la bandera de Bielorrusia, aliado cercano de Rusia, cuya delegación estuvo representada por dos atletas durante el desfile.

Delegación de Irán no pudo asistir

Otra ausencia notable fue la de Irán. Su único representante previsto para competir, el esquiador paralímpico de fondo Aboulfazl Khatibi, se retiró horas antes del evento.

Según informaron los organizadores, el atleta no pudo viajar a Italia de manera segura debido al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

En total, solo unos 45 atletas participaron en el desfile de naciones, de los más de 600 deportistas que competirán en el torneo. La baja asistencia se debe en parte a que las sedes de los Juegos están distribuidas en diferentes localidades de Italia.

Italia enciende el pebetero paralímpico

El encargado de encender el pebetero fue el esquiador alpino italiano con discapacidad visual Gianmaria Dal Maistro, quien protagonizó uno de los momentos centrales de la ceremonia.

El acto también incluyó presentaciones musicales y artísticas. Entre ellas destacó la participación de Stewart Copeland, baterista de la banda The Police, y del DJ Miky Bionic, conocido por ser el primer DJ del mundo en actuar utilizando un brazo biónico.

Con la ceremonia inaugural, Italia dio inicio oficial a una nueva edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, que reunirán a atletas de distintas disciplinas en sedes distribuidas entre Milán, Cortina y otras localidades del país.