Inaugura Tigres su nuevo centro de entrenamiento

El Centro de Entrenamiento Tigres cuenta con equipo e instalaciones de primer nivel, a la altura de los mejores equipos el mundo

Después de tres años de esfuerzo, el Club Tigres inauguró este jueves el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), complejo diseñado para que el primer equipo cuente con un espacio de primer nivel para prepararse.

El predio, ubicado en el municipio de San Nicolás, será la sede definitiva de preparación para el equipo, que a lo largo de su historia entrenó en distintas sedes, como la llamada "Cueva" de Zuazua, el Estadio Universitario u otras canchas de la UANL y el Polideportivo.

Instalaciones de primer mundo

El CET cuenta con equipo e instalaciones de primer nivel, como el de los mejores clubes del mundo. Algunas de sus facilidades son gimnasio, área médica, comedor, oficinas para cuerpo técnico y directiva, cuarto de utilería, sala de prensa, regaderas, asador, arenero y un área de recuperación completa.

Visión cumplida

Fue en mayo de 2023 que se anunció este proyecto y fue poco más de año y medio después que el equipo tuvo su primer entrenamiento en el CET, que a tres años del aviso de su creación ya fue concluido en su totalidad.

De talla mundial

Como prueba de su nivel top, la directiva felina anunció que el CET será sede temporal para la Selección de Japón, que del 3 al 7 de junio comenzará a prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026.