Impulsa Claudia Sheinbaum el boxeo nacional desde Monterrey

La presidenta entrenó con boxeadoras regias y reiteró su proyecto para promover salud, prevenir adicciones y fortalecer el tejido social mediante el deporte

Como parte de su proyecto nacional para impulsar el boxeo como una herramienta de paz, salud y prevención de adicciones, la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el gimnasio Locos por el Box en Monterrey, Nuevo León, donde convivió y entrenó con destacadas exponentes del boxeo regiomontano.

Desde temprana hora, siguiendo la tradición de los boxeadores que entrenan antes de que cante el gallo, la mandataria se colocó los guantes y participó en una sesión práctica, demostrando un interés genuino por el deporte y por el impacto social que genera cuando se trabaja con visión y compromiso.

Durante la actividad, la presidenta compartió de cerca con Cecy “La Bomba” Rodríguez, joven boxeadora profesional, de origen humilde y surgida del barrio, actual número dos del ranking mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Su sencillez, disciplina y estilo de vida 100% deportivo conectaron de inmediato con la mandataria, lo cual quedó reflejado en las imágenes y videos donde se le observa conviviendo con naturalidad y entusiasmo.

Junto a Cecy estuvo también Magali “La Tormenta” Rodríguez, clasificada mundial del Consejo Mundial de Boxeo, quien con su experiencia aportó conocimiento y guía durante la sesión, ayudando a que la presidenta conociera y practicara el ABC del boxeo, en un ambiente de respeto, aprendizaje y camaradería.

Ambas boxeadoras lograron que la presidenta viviera un momento cercano y auténtico dentro del gimnasio, demostrando que el boxeo mexicano cuenta con mujeres ejemplares que no solo compiten a nivel internacional, sino que también representan valores, disciplina y un camino sano para las nuevas generaciones.

En el evento estuvo presente el entrenador y mánager Sergio Reyna, quien le calzó los guantes a la presidenta y colaboró en la logística y coordinación de la actividad deportiva, la cual dejó una impresión positiva en la mandataria, quien se retiró contenta por la experiencia y el mensaje social que transmite el boxeo.

Un proyecto con impacto nacional

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca posicionar al boxeo como una herramienta de transformación social, con acciones concretas como:

Alejar a las y los jóvenes de las drogas y la violencia a través del deporte.

Promover la activación física y la reconstrucción del tejido social en las 32 entidades del país.

Integrar a 5,000 boxeadores al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la meta de capacitar a más de 100,000 niñas, niños y adolescentes.

La visita a Monterrey reafirma que el boxeo mexicano, respaldado por la Presidencia de la República y el Consejo Mundial de Boxeo, se consolida como un pilar deportivo y social, donde figuras como Cecy Rodríguez y Magali Rodríguez se convierten en ejemplos reales para la juventud del país.