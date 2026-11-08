Impone Nikola Jokic su jerarquía con Denver Nuggets

La escuadra norteamericana superó a su rival por marcador de 114 a 102 en el partido oficial número 35 disputado en la capital del país.

Los Denver Nuggets se impusieron con autoridad este sábado por 114-102 ante los Indiana Pacers en el duelo de temporada regular de la NBA disputado en la Arena Ciudad de México.

El pívot serbio Nikola Jokic comandó la victoria de su escuadra al firmar una destacada actuación con un doble-doble de 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias, consolidando el dominio del conjunto de Colorado en suelo mexicano.

El encuentro marcó el partido número 35 de la temporada regular de la liga estadounidense celebrado en la capital del país, un evento que contó con la presencia en las gradas del comisionado de la NBA, Adam Silver.

Cuestionado sobre la posibilidad de llevar una franquicia fija a territorio mexicano, Silver reconoció el éxito potencial del proyecto, aunque aclaró que, por ahora, las prioridades de expansión de la liga se centran en Estados Unidos.

Dominio inicial y reacción de los Pacers en la capital

Desde el primer periodo, los Nuggets impusieron condiciones al tomar la ventaja 27-19, guiados por la jerarquía de Jokic en la pintura y la velocidad en transición de jugadores como Cameron Johnson y Aaron Gordon.

Con un alto porcentaje de efectividad en tiros de campo que rozó el 49 por ciento, Denver amplió la brecha de forma contundente al descanso con un marcador de 64-41, capitalizando también las ausencias por lesión en el cuadro rival, como la de su estrella Tyrese Haliburton.

Pese al abultado marcador adverso, Indiana reaccionó durante el tercer cuarto impulsado por la aportación de Pascal Siakam —máximo anotador del encuentro con 23 puntos— y la precisión de Larry Nance Jr. desde la línea de tres puntos, quien firmó una noche perfecta con cinco triples encestados.

En el último periodo, los Pacers apretaron el marcador hasta colocarlo en un dramático 102-95; sin embargo, Denver supo contener la ofensiva rival en los minutos finales para asegurar el triunfo definitivo por 114-102.