Impone Nahuel Guzmán, un nuevo récord en Finales

Nuevamente, el "Patón" se puso en modo Liguilla y se convirtió en el portero con más porterías a cero en Finales de Liga MX, superando a una leyenda

Desde su llegada a Tigres, Nahuel Guzmán no se ha cansado de romper récords de la institución y poco a poco lo comenzó a hacer ya en el fútbol mexicano, donde ocupará un lugar privilegiado cuando se retire.

Y aunque parece que con 39 años su retiro podría estar cerca, nuevamente el argentino tomó protagonismo en el cuadro felino e impuso una nueva marca en el arco que permaneció vigente por más de 40 años.

El nuevo rey del arco

Con su arco a cero ante Toluca en el partido de Ida, el "Patón" rompió el récord de más vallas invictas en Finales de Liga MX, la cual era de cinco y ahora, subió hasta seis.

Esta marca perteneció a su compatriota, Miguel Marín, legendario arquero de Cruz Azul, quien es reconocido por muchos como el mejor portero en la historia del fútbol mexicano.

Durante su estancia con "La Máquina" el "Superman" jugó 10 partidos de Final y mantuvo su arco invicto en cinco ocasiones, mientras que Nahuel jugó su encuentro 17 y llegó a seis porterías imbatidas.

¿Quién es Miguel Marín?

José Miguel Marín Acotto fue un portero y entrenador argentino, quien llegó a México en 1971 con Cruz Azul, donde se convirtió en el máximo ídolo de la institución y un inmortal del fútbol nacional.

Durante los 10 años que jugó en el país, "Superman" conquistó cinco títulos de Liga MX, los mismos que Nahuel Guzmán, aunque por aquel entonces se jugaba un solo torneo por año, en lugar de dos, como es en la actualidad,

Sus reflejos y capacidad para leer el juego fueron adelantados a su época, por lo que está puesto en la mesa como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta entre Toluca y Tigres?

El encuentro definitivo por el título se jugará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde los felinos buscarán agüitarle el bicampeonato a los "Diablos".