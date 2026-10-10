Impone Máximo Quiles récord en GP de Indonesia de Moto3

El líder español dominó las prácticas en el circuito de Mandalika con un tiempo de 1:36.690, superando la marca previa en la categoría.

El español Máximo Quiles (KTM), líder del mundial de Moto3, ha dejado claro que, además de ritmo, tiene velocidad, al conseguir un nuevo récord del circuito de Mandalika, escenario del Gran Premio de Indonesia de Moto3.

Si el primer día se dedicó a hacer ritmo de carrera, completando la distancia de la misma sin entrar ni una sola vez en sus talleres, en la segunda sesión libre el líder del campeonato salió dispuesto a lograr un buen registro de vuelta rápida.

Comandó la tabla de tiempos desde la primera vuelta y en la sexta ya logró una nueva marca histórica con un tiempo de 1:36.690, que dejaba atrás el registro que en 2025 consiguió el también español Adrián Fernández (Honda), cuando rodó en 1:37.022.

No todos tuvieron tanta eficacia en pista, pues el australiano Joel Kelso (Honda) terminó rápido por los suelos al caer en la curva dieciséis, como también le sucedió poco después al español Jesús Ríos (Honda), en la curva diez.

Quiles se mantuvo al frente de la tabla de tiempos, rodando vuelta tras vuelta a ritmo de récord durante toda la tanda libre, y solo su rival más directo en el campeonato, David Almansa (KTM), consiguió acercarse a su mejor tiempo con un registro de 1:36.842.

Ya rodando en el rango de 1:37 acabaron pilotos de la talla de Brian Uriarte (KTM), Rico Salmela (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Álvaro Carpe (KTM), Adrián Fernández (Honda), David Muñoz (KTM) y Ryusei Yamanaka (KTM).