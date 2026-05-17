Impone Alegna González récord y conquista Medio Maratón de Marcha

La mexicana cruzó la meta con más de tres minutos de ventaja sobre su compatriota Karla Serrano, quien finalizó en la segunda posición con tiempo de 1h35:22.

Alegna González volvió a destacar en el circuito internacional de marcha al imponer récord nacional y conquistar el Medio Maratón de Marcha de Rio Maior, en Portugal, una competencia de categoría oro avalada por World Athletics.

La atleta mexicana se quedó con el primer lugar tras detener el cronómetro en 1h32:15, marca que además se convirtió en el cuarto mejor registro de la historia dentro de esta joven prueba internacional.

Alegna González mejora marca mexicana en Portugal

La subcampeona mundial en Tokio 2025 confirmó su gran momento deportivo durante apenas su segunda competencia del año.

Hace unas semanas, González ya había llamado la atención tras ganar la prueba celebrada en Filadelfia, EUA, el pasado 25 de abril, resultado que ahora complementó con una actuación dominante en territorio portugués.

La mexicana cruzó la meta con más de tres minutos de ventaja sobre su compatriota Karla Serrano, quien finalizó en la segunda posición con tiempo de 1h35:22.

El resultado también representó una importante mejora para Serrano, quien apenas en abril había debutado en esta distancia en Brasilia con marca de 1h40:22.

Mexicanas dominan competencia internacional

El podio fue completado por la griega Antigoni Ntrismpioti, que registró un tiempo de 1h36:33.

Muy cerca de las posiciones de medalla también terminaron otras representantes mexicanas. Valeria Ortuño concluyó en cuarto lugar con marca de 1h38:14, mientras que Valeria Flores fue quinta con 1h40:27.

La actuación colectiva de las marchistas mexicanas volvió a colocar al país entre las principales potencias de esta disciplina en el calendario internacional.

España recibirá próximas pruebas de marcha

Tras la competencia celebrada en Portugal, el calendario internacional de marcha continuará en España con dos eventos de categoría oro de World Athletics.

La primera parada será el Gran Premio Cantones de La Coruña, programado para el próximo 23 de mayo.

Días después se llevará a cabo el Gran Premio de Madrid, previsto para el 31 de mayo, donde varias atletas mexicanas podrían volver a competir.