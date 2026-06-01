Implementará FIFA cambios históricos al arbitraje mundialista

El organismo introducirá modificaciones disciplinarias y tecnológicas para el próximo torneo. Te contamos detalladamente cuáles son.

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará con una serie de cambios en el arbitraje que buscan reducir las pérdidas de tiempo, aumentar el ritmo de juego y reforzar el control disciplinario dentro del campo. La FIFA confirmó la implementación de nuevas reglas que afectarán desde las sustituciones y los saques de banda hasta el uso del videoarbitraje y las sanciones por conductas antideportivas.

Las modificaciones fueron explicadas por Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, quien señaló que el objetivo principal es "limpiar el fútbol" y evitar situaciones que interrumpan el desarrollo normal de los encuentros.

Entre las novedades más llamativas destacan las expulsiones por cubrirse la boca durante discusiones con rivales, la ampliación de las facultades del VAR y nuevas restricciones para los futbolistas que intenten retrasar la reanudación del juego.

¿Qué acciones serán castigadas con tarjeta roja?

Una de las medidas que más atención ha generado es la expulsión directa para aquellos jugadores que se tapen la boca al discutir con un adversario. La sanción aplicará independientemente de si utilizan la mano, el brazo o incluso la camiseta para cubrirse mientras mantienen una confrontación.

La FIFA aclaró que la regla no se aplicará cuando los futbolistas mantengan conversaciones normales o amistosas. La sanción estará reservada para situaciones de discusión o enfrentamiento dentro del terreno de juego.

También será expulsado cualquier jugador que abandone deliberadamente el campo como señal de protesta por una decisión arbitral. La medida se extenderá a integrantes del cuerpo técnico o compañeros que inciten a realizar este tipo de acciones.

El VAR tendrá más poder durante el Mundial

Otra de las principales novedades será la ampliación de las funciones del videoarbitraje. Por primera vez en una Copa del Mundo, el VAR podrá intervenir para corregir saques de esquina concedidos por error cuando exista una equivocación clara y evidente.

Asimismo, podrá revisar acciones relacionadas con segundas tarjetas amarillas. Hasta ahora, en los torneos organizados por FIFA, el sistema únicamente podía intervenir en expulsiones por tarjeta roja directa.

La intención es corregir decisiones evidentes sin afectar significativamente la fluidez de los encuentros. En el caso de los saques de esquina, la rectificación podrá realizarse de forma inmediata para otorgar saque de puerta al equipo correspondiente.

Habrá límites para porteros, saques de banda y sustituciones

Las pérdidas deliberadas de tiempo también estarán bajo vigilancia. Los árbitros podrán iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos cuando consideren que un portero está demorando excesivamente la reanudación del juego después de controlar el balón.

Si el guardameta excede ese tiempo, el rival recibirá un saque de esquina. Una medida similar aplicará para los saques de banda: si un equipo tarda demasiado en ejecutar el saque, la posesión pasará automáticamente al adversario.

Las sustituciones también sufrirán modificaciones. Los futbolistas reemplazados deberán abandonar el terreno de juego por el punto más cercano y contarán con un máximo de diez segundos para hacerlo.

En caso de incumplir la norma, el jugador que ingresará al campo deberá esperar un minuto antes de poder entrar y únicamente podrá hacerlo durante una interrupción del partido.

Pausas de hidratación y control de tiempos muertos improvisados

La FIFA también confirmó que todos los partidos contarán con dos pausas de hidratación de tres minutos cada una. Estas interrupciones se realizarán a la mitad de cada tiempo y posteriormente serán compensadas mediante tiempo agregado.

Además, los árbitros intentarán evitar las reuniones colectivas en los banquillos cuando un portero permanezca recibiendo atención médica dentro del campo, una práctica que en los últimos años ha sido utilizada por algunos equipos para transmitir indicaciones tácticas.

Las manos seguirán bajo las mismas reglas

Aunque la interpretación de las manos continúa siendo uno de los temas más debatidos en el futbol internacional, la FIFA decidió mantener sin cambios la normativa vigente para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, los organismos arbitrales proporcionaron a selecciones y cuerpos técnicos material audiovisual con diferentes escenarios para ayudar a comprender mejor los criterios que utilizarán los árbitros durante el torneo.

Con estas modificaciones, la FIFA busca que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tenga encuentros más dinámicos, reduzca las interrupciones innecesarias y permita una aplicación más eficiente de la tecnología en decisiones clave, en una de las actualizaciones reglamentarias más amplias implementadas en una Copa del Mundo en los últimos años.