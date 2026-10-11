Impide Juárez triunfo de Xolos con gol de Dourado

El cuadro juarense vino de atrás para sellar el 1-1 definitivo ante Xolos, pero se mantiene en el fondo de la tabla del Apertura.

En un duelo caracterizado por la intensidad en la disputa del balón y la contundencia en momentos clave, los Bravos de Juárez igualaron 1-1 ante los Xolos de Tijuana en la actividad correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga MX.

El cuadro fronterizo de Tijuana tomó la delantera en el marcador durante la primera mitad tras concretarse una pena máxima. Mourad El Ghezouani cobró con efectividad desde el paredón de penal al minuto 31 para poner al frente a los visitantes. Sin embargo, la escuadra local volcó sus esfuerzos al frente hacia el cierre del partido y encontró la recompensa al minuto 84, cuando Rodrigo Dourado mandó guardar el balón para sentenciar la paridad definitiva.

Balance estadístico y trámite del juego

Las estadísticas del compromiso reflejaron un trámite nivelado con momentos de peligro repartidos en ambas porterías:

Ofensiva y tiros a gol: Tijuana sumó un total de 10 remates por 7 de los locales; no obstante, Juárez tuvo mayor efectividad en dirección a puerta con 5 disparos al arco frente a 3 del conjunto tijuanense, además de generar 9 tiros de esquina.

Tijuana sumó un total de 10 remates por 7 de los locales; no obstante, Juárez tuvo mayor efectividad en dirección a puerta con 5 disparos al arco frente a 3 del conjunto tijuanense, además de generar 9 tiros de esquina. Control y precisión: La posesión del balón en el medio campo estuvo dividida de manera similar, con 373 pases completados por FC Juárez (80% de precisión) y 306 pases registrados por Xolos (79% de precisión).

La posesión del balón en el medio campo estuvo dividida de manera similar, con 373 pases completados por FC Juárez (80% de precisión) y 306 pases registrados por Xolos (79% de precisión). Disciplina en la cancha: El enfrentamiento se mantuvo enconado en la marca, cerrando con un saldo de 16 faltas para los locales por 10 de la visita, acumulando 5 tarjetas amarillas para Juárez y 4 amonestaciones para Tijuana, sin registrarse expulsados.

Con esta repartición de unidades, el FC Juárez permanece en el fondo de la tabla, posicionado en el escalón 18, mientras que los Xolos de Tijuana se mantienen en la pelea dentro de la zona de reclasificación en la octava casilla del certamen.