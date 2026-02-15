¡Imparables! Tigres Intermedia vence a Jaguares UNIFREIRE

Auténticos Tigres de la UANL, finalizaron su etapa de preparación con una contundente victoria de 34-0 y llegarán enchufados a la pelea por el tricampeonato

Los actuales bicampeones de la categoría Intermedia, los Auténticos Tigres de la UANL, finalizaron su etapa de preparación con una contundente victoria de 34-0 ante los Jaguares de la UNIFREIRE. El encuentro, disputado en el Parque Los Nogales de Saltillo, sirvió como el último ensayo de cara a la defensa de su corona en el circuito estudiantil.

Bajo la dirección del Head Coach Rolando Piña, la escuadra de San Nicolás de los Garza mostró un dominio absoluto desde el arranque del encuentro.

Dominio terrestre y aéreo

La ofensiva felina, comandada inicialmente por el mariscal de campo Pedro Ruiz (13), estableció las condiciones en la primera mitad. Los Auténticos lograron irse al descanso con una ventaja de 21-0, gracias a una destacada actuación terrestre:

Antonio Alvarado (30): Sumó dos acarreos de anotación a la cuenta.

Iliam de la Cruz: Aportó un touchdown adicional por la vía terrestre.

Para la parte complementaria, el ritmo no descendió. Diego Villarreal (22) incrementó la ventaja a 27-0 con otra anotación por tierra. Posteriormente, el quarterback sustituto Diego Villamil (19) selló la pizarra definitiva al conectar un pase de anotación con Diego Tenorio (83).

En el sector defensivo, la unidad se mantuvo imbatible, destacando la participación del profundo Rodolfo Rodríguez (29), quien cortó el avance enemigo con una interceptación.

Ajustes finales y cambios en la liga

Al concluir el scrimmage, el coach Piña Loredo se mostró satisfecho con el desempeño de su plantilla de 70 jugadores, señalando que este duelo permitió ganar el ritmo necesario que no se había alcanzado en prácticas previas contra Guerreros del COBACH y en el Winter Game.