Ilusiona a Héctor Moreno jugar el Mundial de Clubes

Héctor Moreno habló con Azteca Deportes Noreste previo al torneo internacional que disputará Rayados de Monterrey en tierras árabes

Por: Felipe Galindo

enero, 24, 2022 08:21

El sueño mundialista tiene ya conteo para comenzar a ser ya toda una realidad para los Rayados de Monterrey, en su búsqueda por trascender en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2021, y competir al máximo nivel como lo que sucedió en el 2019.

El defensa de los Rayados de Monterrey y Selección Mexicana, Héctor Moreno, habló para Azteca Deportes Noreste, donde confesó que -además de que hubo siempre un click para venir a jugar a La Pandilla- la ilusión de poder jugar su primer Mundial de Clubes es muy grande, así como las aspiraciones grupales de los regios en la justa mundialista.

"Muchísima (ilusión), es uno de los torneos que mayor ilusión me hace porque en este punto de mi carrera, espero no el final, sino que estoy más cerca del final que del comienzo, es uno de los torneos que no me ha tocado jugar, he tenido la fortuna de participar en los torneos de Champions League, Champions asiática, Europa League, mundial y este es el torneo que no he tenido la oportunidad de poder jugarlo, espero poder llegar ahí y representar al Club de Futbol Monterrey de la mejor manera y poder hacer un buen papel", indicó Moreno.

En el papel, parece que Rayados no tendría problemas en vencer al Al-Ahly, Campeón de Africa y rival de los albiazules en el primer encuentro en tierras árabes, porque para pensar en una eventual Final tienen que vencer con humildad y trabajo partido tras partido, y así, el sueño mundialista se hará realidad, así lo dijo el central mexicano.

"Siempre se puede competir, para llegar a ser Campeón hay muchos factores, nadie podría decirlo, incluso Chelsea, que en el papel es el mejor. Tenemos que competir y confío en el plantel, confío que podemos competir contra el Al-Ahly, Si competimos contra Palmeiras, si somos capaces de vencer al Palmeiras, también contra el Chelsea", añadió.

"La ilusión total de ser Campeones del mundo, esa alegría no me la puede quitar nadie y ojalá se pueda conseguir", fue como remató a la pregunta sobre si está latente la posibilidad de que Rayados de Monterrey se corone en la justa mundialista.

SU ´CLICK´ CON RAYADOS

Héctor Moreno jamás dudó en venir a Rayados, ya que su padre César Moreno trabajaba en el club albiazul como visor, aparte, el acercamiento que tuvo Héctor con La Pandilla en el 2019 fue algo más que una simple "colaboración", y Moreno lo explica detalladamente.

"Mi papá hace como 10 años trabajaba como visor de Rayados de la zona sonora, Sinaloa, Durango etcétera, él trabajaba para el club, pero no supe cómo llegó para estar ahí y siempre le gustó, el trabajo lo hizo muy bien cuando estuvo aquí, estuvo muy feliz", expresó.

"Estuve hace dos años en Rayados allá en Qatar, obviamente conocía muchos jugadores, pero el hecho de convivir con la afición, el hecho de ver lo que era el equipo como institución, nunca lo he comentado, cuando Rayados fue allá a Qatar, conozco a Lalo (Everardo Valdez, secretario del club), y estaba estudiando para ser un Máster en dirección deportiva, y yo teniendo los contactos de Rayados, dije: ´Pues lo voy a hacer de Rayados´, y a partir de ahí empecé a estudiar, a conocer lo que era el club en sí, no solamente los jugadores, no solamente el estadio que es súper bonito, sino que conocerlo desde adentro, cómo trabajaba, la manera de operar, un poco más de la afición, lo que han crecido los últimos años para llegar a ser el equipo que más vende playeras en Texas, el tercer equipo que más vende en Estados Unidos, todas esas cosas las voy viendo y afortunadamente en el momento en el que me busca Rayados para venir aquí, ya sabía algo que me iba gustar, ya los había estudiado, había estado metido en su historia, había visto lo lindo que era Monterrey, lo bonito que era la institución y obviamente el gran club, entonces fue algo fácil el decidir haber venido aquí", platicó.