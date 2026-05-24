Ilia Topuria critica pelea entre Conor McGregor y Max Holloway

Topuria ha mostrado una imagen cada vez más provocadora y segura de sí misma, algo que inevitablemente ha provocado comparaciones con el propio McGregor

Ilia Topuria volvió a colocarse en el centro de la conversación dentro de UFC tras lanzar fuertes críticas contra la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway, combate que encabezará el UFC 329 y que marcará el regreso oficial del irlandés después de casi cinco años fuera del octágono.

El campeón hispano-georgiano no solo cuestionó el nivel competitivo del enfrentamiento, sino que también dejó claro que considera que la pelea está impulsada más por el impacto mediático y económico que por el presente deportivo de ambos peleadores.

Las declaraciones rápidamente encendieron las redes sociales y aumentaron todavía más la expectativa alrededor del combate, especialmente por la relación indirecta que Topuria mantiene tanto con McGregor como con Holloway.

Topuria minimiza el combate entre McGregor y Holloway

Durante recientes declaraciones, Ilia Topuria fue contundente al analizar la pelea entre ambas figuras de UFC.

“Van a pelear como dos gatitos”, expresó el campeón hispano-georgiano al referirse al estilo que espera ver en el combate.

Topuria aseguró que no espera un enfrentamiento particularmente agresivo y señaló que probablemente será una pelea completamente enfocada en el striking.

Según el campeón, ninguno de los dos atraviesa actualmente el momento más dominante de su carrera, por lo que considera que el duelo no tendrá la intensidad física que hoy muestran otros peleadores de la empresa.

“Va a ser una pelea completamente de pie”, comentó Topuria durante sus declaraciones.

El hispano-georgiano también dejó entrever que el combate genera más expectativa por el regreso de McGregor y el peso mediático de ambos nombres que por el nivel competitivo actual.

Pese a las críticas, Topuria cree que McGregor puede ganar

Aunque cuestionó el enfrentamiento, Topuria sorprendió al asegurar que ve favorito a Conor McGregor.

El campeón considera que la experiencia del irlandés en escenarios de alta presión todavía puede marcar diferencia, especialmente ante un rival como Holloway, quien ha acumulado un fuerte desgaste físico tras años de competencia al máximo nivel.

“Conor sigue siendo una de las mayores estrellas del deporte”, reconoció Topuria.

Topuria recordó además que McGregor ya derrotó a Holloway en 2013, cuando ambos comenzaban su trayectoria dentro de UFC.

Aquella pelea terminó con victoria del irlandés por decisión unánime, aunque desde entonces las carreras de ambos evolucionaron de forma muy distinta.

McGregor volverá a pelear tras casi cinco años

La pelea ante Holloway representará el regreso oficial de Conor McGregor desde julio de 2021, cuando sufrió una grave fractura en la pierna durante su combate frente a Dustin Poirier.

Desde entonces, el irlandés permaneció alejado de la competencia profesional mientras crecían las dudas sobre si volvería a pelear dentro de UFC.

Pese a su inactividad, McGregor continúa siendo una de las figuras más mediáticas y rentables en la historia de las artes marciales mixtas.

Su regreso genera enorme expectativa tanto por el impacto deportivo como por el negocio que representa para la compañía.

Además de su carrera dentro del octágono, Conor mantiene una enorme presencia internacional gracias a sus empresas, contratos comerciales y redes sociales.

Topuria no descarta enfrentar a McGregor

A pesar de las críticas, Ilia Topuria dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Conor McGregor en el futuro.

No obstante, el campeón considera que el irlandés primero debe demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.

Topuria señaló que una pelea entre ambos tendría sentido únicamente si McGregor logra vencer a Holloway y posteriormente consigue otra victoria importante.

El posible combate entre Ilia y Conor aparece desde ahora como uno de los escenarios más atractivos para UFC debido al enorme impacto mediático, deportivo y económico que generaría.

Una eventual pelea entre ambos enfrentaría a dos generaciones completamente distintas: el excampeón más mediático en la historia de UFC contra el peleador que muchos consideran el nuevo rostro de la empresa.