Igualan Santos Laguna y Tigres 0-0 tras gol anulado

Los laguneros sufrieron la anulación de un gol vía VAR en el primer tiempo durante el duelo de la Jornada 6 en el Estadio Corona.

En la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los Santos Guerreros y Tigres UANL igualaron 0-0 en la cancha del Estadio Corona de Torreón.

A pesar de los intentos ofensivos en ambas porterías, el marcador no se movió a lo largo de los noventa minutos en un encuentro caracterizado por la exigencia física y el roce en medio campo.

Durante el primer tiempo

La escuadra felina tomó la iniciativa al ataque con aproximaciones de Diego Sánchez al 5' y Juan Brunetta al 6'.

Santos respondió al minuto 7 con un remate de larga distancia de Efraín Orona atajado por Nahuel Guzmán, además de provocar un tiro de esquina desviado en la recta del 12'.

El momento de mayor controversia ocurrió al minuto 30, cuando el árbitro central y el VAR intervinieron para anular una jugada de anotación en favor de los locales.

En esta etapa cayeron las primeras amonestaciones para Franco Pardo y Aldo López por parte del conjunto verdiblanco.

Segundo tiempo

El ritmo del partido se volvió áspero y discontinuo por la acumulación de faltas. Fernando Gorriarán recibió su primera tarjeta amarilla al 60' y, tras una infracción al 84', vio la segunda amonestación para irse expulsado, dejando a Tigres con 10 hombres en el tramo final del partido.

Santos buscó aprovechar la ventaja numérica e intensificó sus llegadas en los minutos restantes; sin embargo, las tarjetas para Javier Güémez y Luis Gómez cortaron la dinámica.

El encuentro concluyó tras cinco minutos de compensación con un saldo final de 0 goles, escasos tiros al marco certeros y una importante cantidad de amonestaciones.