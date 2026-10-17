Igualan Deportivo y Levante 1-1 y prolongan su sequía

El cuadro gallego tomó ventaja al minuto 63, pero el conjunto granota rescató el empate al 82 en un disputado encuentro.

El Deportivo de La Coruña y el Levante UD igualaron 1-1 en un disputado encuentro que confirma el complicado momento de ambas escuadras, las cuales ven prolongada su sequía de triunfos en el torneo local.

El conjunto gallego logró tomar la ventaja a los 63 minutos gracias a la anotación de Bil Nsongo; sin embargo, la escuadra granota reaccionó sobre la recta final y rescató la igualdad por conducto de Dani Requena al minuto 82.

El resultado refleja la paridad exhibida en el terreno de juego, donde el Deportivo dominó ligeramente los remates al arco (5 contra 4), mientras que el Levante sostuvo un porcentaje levemente mayor de posesión del balón con un 53%.

A pesar del esfuerzo ofensivo, el punto repartido resulta insuficiente para las aspiraciones de ambos clubes, manteniéndolos estancados en sus respectivas zonas de la clasificación.

Un bache futbolístico que no cede

La repartición de unidades ratifica una racha negativa que preocupa a los dos planteles de cara a los próximos compromisos: