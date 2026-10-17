Igualan Deportivo y Levante 1-1 y prolongan su sequía

El Deportivo de La Coruña y el Levante UD igualaron 1-1 en un disputado encuentro que confirma el complicado momento de ambas escuadras, las cuales ven prolongada su sequía de triunfos en el torneo local.
El conjunto gallego logró tomar la ventaja a los 63 minutos gracias a la anotación de Bil Nsongo; sin embargo, la escuadra granota reaccionó sobre la recta final y rescató la igualdad por conducto de Dani Requena al minuto 82.
El resultado refleja la paridad exhibida en el terreno de juego, donde el Deportivo dominó ligeramente los remates al arco (5 contra 4), mientras que el Levante sostuvo un porcentaje levemente mayor de posesión del balón con un 53%.
A pesar del esfuerzo ofensivo, el punto repartido resulta insuficiente para las aspiraciones de ambos clubes, manteniéndolos estancados en sus respectivas zonas de la clasificación.
Un bache futbolístico que no cede
La repartición de unidades ratifica una racha negativa que preocupa a los dos planteles de cara a los próximos compromisos:
- Racha del Deportivo: Ubicado en la octava posición con 11 puntos, el equipo blanquiazul encadena cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, registrando un balance reciente de tres empates y dos derrotas.
- Panorama del Levante: El cuadro valenciano se mantiene en el puesto 17 de la tabla con 7 unidades, sumando también cinco jornadas consecutivas sin ganar, tras cosechar tres empates y dos tropiezos en sus apariciones más recientes.
- Balance disciplinario: El encuentro se desarrolló de forma intensa en el medio campo, dejando un saldo de 17 faltas cometidas y tres tarjetas amarillas para los locales, frente a 12 faltas y dos amonestaciones para el equipo visitante.