Iguala Tampico Madero ante Dorados en Estadio Tamaulipas

El conjunto tamaulipeco llegó a 11 puntos en el torneo de la Liga de Expansión MX tras ceder la ventaja en el último minuto.

El equipo de Tampico Madero disputó su partido número 9 de la Liga de Expansión MX ante el equipo de Dorados de Sinaloa en el Estadio Tamaulipas.

El local se había adelantado en el marcador después de que Jesús Ocejo fallara un penal y aprovechara el rebote dejado por el guardameta del equipo visitante.

El partido había estado en calma total hasta el minuto 90 con 7 de agregado; una falta dentro del área de la Jaiba Brava sería dictaminada como penal por el árbitro Alfredo López.

Fernando González sería el jugador de Dorados de Sinaloa que empataría el partido y con el que prácticamente se acabaría el partido.

La Jaiba Brava se posiciona en el 12.° lugar con 11 puntos, mientras que Dorados de Sinaloa está en el lugar 8.° con 12 puntos.