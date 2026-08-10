Igor Lichnovsky deja Turquía y queda disponible como agente libre

El defensa conoce el futbol mexicano desde su llegada al Necaxa en 2017. Posteriormente, vistió las camisetas de Cruz Azul, Tigres y América

Igor Lichnovsky regresó a México después de finalizar anticipadamente su etapa con el Fatih Karagümrük de Turquía. El defensa chileno se encuentra actualmente como agente libre, aunque hasta el momento no existe un acuerdo confirmado para incorporarse a otro equipo.

La presencia del futbolista en territorio mexicano despertó especulaciones sobre una posible vuelta a la Liga MX, competencia en la que desarrolló una parte importante de su carrera. Sin embargo, no se ha confirmado que alguna institución haya presentado una oferta formal por sus servicios.

Su aventura en Turquía duró pocos meses

Lichnovsky llegó al Fatih Karagümrük el 6 de febrero de 2026, después de concluir su relación con el América.

El acuerdo original contemplaba un contrato por un año y medio, además de una opción para extenderlo durante otra temporada.

Pese a esas condiciones, la relación terminó pocos meses después. El defensor participó en aproximadamente siete encuentros de la Superliga turca, sin registrar anotaciones, durante una etapa en la que el equipo enfrentaba una situación complicada en la clasificación.

Hasta ahora no se han dado a conocer las razones exactas de la finalización anticipada del vínculo. Al quedar libre, el chileno puede negociar directamente con cualquier institución interesada, sujeto a los periodos y requisitos de inscripción de cada competencia.

Su regreso también está relacionado con una labor social

Aunque su retorno generó versiones sobre una posible búsqueda de equipo en México, Lichnovsky también difundió actividades relacionadas con su fundación y con un proyecto para mejorar el acceso al agua potable en comunidades de Chiapas.

La iniciativa se desarrolla en El Herrado, comunidad ubicada en el municipio de Acapetahua, y contempla la rehabilitación de infraestructura para beneficiar inicialmente a cerca de dos mil habitantes, con capacidad para ampliar su alcance a tres mil 200 personas.

Por ahora, el central de 32 años no ha anunciado cuál será el siguiente paso de su carrera. Tigres y Atlante han sido mencionados como posibles destinos, pero ninguna de las instituciones ha confirmado negociaciones o un acercamiento formal.

Lichnovsky mantiene amplia experiencia en la Liga MX

El defensa conoce el futbol mexicano desde su llegada al Necaxa en 2017. Posteriormente, vistió las camisetas de Cruz Azul, Tigres y América, además de conquistar distintos campeonatos nacionales.

Con el conjunto azulcrema integró el plantel que logró los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, aunque una lesión le impidió ser registrado durante el último de esos torneos.

También obtuvo el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

Antes de su paso por México, Lichnovsky militó en Universidad de Chile, Porto, Sporting de Gijón y Valladolid. También tuvo una experiencia en Arabia Saudita con Al-Shabab y ha formado parte de la selección chilena.

Su condición de agente libre y su experiencia en el futbol mexicano lo convierten en una alternativa para los clubes que busquen reforzar su defensa, pero su regreso a la Liga MX permanece únicamente como una posibilidad mientras no se anuncie oficialmente su próximo destino.