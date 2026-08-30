Ignacio Buse conquista su segundo título ATP en Winston Salem

El peruano Ignacio Buse venció a Arthur Fery y ganó el ATP 250 de Winston Salem, su segundo título en el circuito profesional

El tenis peruano volvió a celebrar un título internacional. Ignacio Buse, número 36 del mundo, se proclamó campeón del torneo ATP 250 de Winston Salem tras imponerse al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2 en la final.

El triunfo representa el segundo campeonato ATP en la carrera de Buse, quien apenas en mayo consiguió su primera corona en el circuito al conquistar el torneo de Hamburgo, donde derrotó en la final al estadounidense Tommy Paul.

Buse hace historia para el tenis peruano

Con su victoria en Winston Salem, el tenista de 22 años y cinco meses se convirtió en el campeón más joven en la historia del torneo.

Además, Buse se convirtió en apenas el segundo jugador peruano en conquistar un título sobre superficie rápida. El primero fue Jaime Yzaga, quien consiguió cinco campeonatos ATP, incluido el torneo de Sydney en 1993.

Una final dominada por el peruano

Buse necesitó solamente una hora y 12 minutos para superar a Fery, tercer cabeza de serie del certamen, en el primer enfrentamiento entre ambos dentro del cuadro principal de un torneo ATP.

El peruano controló el encuentro desde los primeros compases y terminó imponiéndose en dos sets para sumar un nuevo trofeo a una temporada que ha marcado un importante avance en su carrera.

El duelo también significó una revancha para Buse, ya que ambos jugadores se habían enfrentado previamente en las clasificaciones del torneo de Estocolmo del año pasado. En aquella ocasión, el británico se llevó la victoria en dos sets.

Tras conquistar Winston Salem, Buse tendrá poco tiempo para celebrar, pues la próxima semana afrontará un nuevo desafío en el Abierto de Estados Unidos.

El peruano debutará en el último Grand Slam de la temporada frente al estadounidense Marcos Giron, en busca de continuar con la racha positiva que lo ha llevado a conseguir dos títulos ATP durante 2026.