Iga Swiatek se separa de Wim Fissette tras eliminación en Miami

Iga Swiatek, joven estrella polaca del tenis y actual número 3 del mundo, anunció este lunes en sus redes sociales la separación de su entrenador Wim Fissette

Iga Swiatek, la joven estrella polaca del tenis y actual número 3 del mundo, anunció este lunes en sus redes sociales la separación de su entrenador Wim Fissette, luego de su inesperada eliminación en la primera ronda del Abierto de Miami.

En un mensaje publicado en Instagram, Swiatek indicó que había “decidido tomar un camino diferente” y expresó su agradecimiento por el apoyo y la experiencia compartida con Fissette desde 2024, período en el que alcanzó uno de sus mayores logros: su primer título de Wimbledon en 2025.

“Estoy agradecida por su apoyo, experiencia y por todo lo que logramos juntos, incluido uno de mis mayores sueños en el deporte”, escribió la polaca, quien acumula seis títulos de Grand Slam en su carrera.

La separación llega después de la sorpresiva derrota de Swiatek ante su compatriota Magda Linette, número 50 del mundo, en tres sets durante Miami. Este resultado puso fin a una impresionante racha de 73 victorias consecutivas en debuts de torneo en el circuito femenino.

“Miami fue un desafío para mí. Siento decepción, amargura y responsabilidad por mi rendimiento en la cancha, por supuesto”, reconoció Swiatek, quien aclaró que el resto de su equipo permanecerá sin cambios.

Además, la polaca adelantó que se tomará un tiempo para reflexionar y prepararse para un nuevo capítulo en su carrera: “Sé que hay muchas preguntas, pero les haré saber qué viene después en el momento adecuado. Me estoy tomando una pausa para cuidarme, procesar esta experiencia y prepararme para un nuevo capítulo”, señaló.

Fissette, por su parte, es conocido por haber trabajado con algunas de las mejores jugadoras del tenis mundial, como Naomi Osaka, Kim Clijsters y Victoria Azarenka, consolidando su reputación como uno de los entrenadores más destacados del circuito femenino.