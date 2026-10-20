Ian Garry apunta a otra pelea en UFC antes de cerrar 2026

La ventana señalada sitúa su posible vuelta en noviembre, unos tres meses después de haber disputado el campeonato de las 170 libras

Ian Machado Garry podría regresar al octágono antes de terminar 2026, con una nueva oportunidad para recuperarse de su derrota ante Islam Makhachev y retomar la disputa entre los contendientes del peso wélter. Los reportes sobre su próxima presentación apuntan a un combate aproximadamente en un mes, aunque UFC todavía no ha anunciado rival, fecha ni sede.

La ventana señalada sitúa su posible vuelta en noviembre, unos tres meses después de haber disputado el campeonato de las 170 libras. Mientras se define su siguiente paso, el irlandés mantiene pendiente convertir ese regreso reportado en una pelea oficialmente confirmada.

Buscaría recuperarse tras enfrentar a Makhachev

Garry compitió por última vez el 15 de agosto en UFC 330, celebrado en Filadelfia. En aquella presentación completó cinco asaltos contra Makhachev, quien conservó el campeonato wélter por decisión unánime.

Los jueces entregaron tarjetas de 49-46, 49-46 y 48-47. El resultado dejó al irlandés con un récord profesional de 17 victorias y dos derrotas.

Antes de esa oportunidad titular, Garry había encadenado triunfos sobre Carlos Prates y Belal Muhammad. Sus únicas derrotas profesionales han sido frente a Shavkat Rakhmonov y Makhachev, ambas por decisión.

Michael Morales tiene un calendario distinto

Uno de los enfrentamientos que ha generado interés es el posible cruce con Michael Morales. Ambos intercambiaron mensajes sobre medirse en el octágono, pero esas conversaciones públicas no derivaron en un anuncio de UFC.

El ecuatoriano posteriormente señaló enero como el momento de su regreso, una fecha que no coincide con la posible presentación de Garry en noviembre. Por ello, no puede considerarse su siguiente oponente confirmado.

Della Maddalena y Amosov aparecen entre las propuestas de aficionados

Jack Della Maddalena y Yaroslav Amosov también han sido mencionados por seguidores como posibles rivales. El primero ofrecería un enfrentamiento entre contendientes de la división, mientras que el segundo representaría una prueba por su capacidad de lucha.

Sin embargo, no existe información corroborada que permita afirmar que esos combates estén en negociación. Sus nombres forman parte de la discusión sobre las opciones deportivas del irlandés.

Por ahora, el dato central es la posibilidad de que Garry vuelva a competir durante el cierre de 2026. La confirmación del oponente y del evento permitirá establecer el alcance de su siguiente desafío después de su primera pelea por un campeonato de UFC.