Humberto Suazo eterniza su legado; ingresa al Salón de la Fama

El exdelantero de Rayados fue reconocido por una trayectoria marcada por títulos, goles y una profunda identificación con la afición regiomontana

El histórico delantero chileno Humberto Suazo, ídolo de los Rayados de Monterrey, fue investido ayer martes como nuevo integrante del Salón de la Fama del Futbol Internacional, dentro de la ceremonia correspondiente a la Generación 2026, celebrada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

La inclusión de “Chupete” Suazo representa el reconocimiento a una de las trayectorias más destacadas que hayan pasado por el futbol mexicano durante las últimas décadas. El atacante chileno dejó una huella imborrable en el Club de Futbol Monterrey, equipo con el que conquistó títulos de Liga MX y de la Concacaf Liga de Campeones, además de convertirse en uno de los máximos goleadores y referentes de la institución albiazul.

Durante la ceremonia de investidura, el exfutbolista no pudo ocultar la emoción al recordar su paso por la Sultana del Norte y agradecer al club que le abrió las puertas del futbol mexicano.

"Quiero agradecer a mis Rayados por abrirme las puertas a este lindo país que me dio un hijo regiomontano, y en donde pude mostrar todas mis armas y hacer historia juntos”, expresó Suazo durante su discurso.

El chileno también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, especialmente a sus hijas, a su madre, quien siguió la ceremonia desde Chile, y a la memoria de su padre fallecido. Visiblemente conmovido, reconoció el apoyo que recibió a lo largo de su carrera profesional y los sacrificios realizados por sus seres queridos para acompañarlo en la búsqueda de sus sueños.

La ceremonia reunió a 18 nuevas figuras del balompié nacional e internacional, entre ellas nombres de talla mundial como Bebeto, Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Davor Šuker, así como destacados exponentes del futbol mexicano como Oribe Peralta, Christian Giménez, Antonio Mohamed, Fabián Estay y Ramón Morales.

Con esta investidura, Humberto Suazo suma uno de los máximos reconocimientos de su carrera, consolidando su legado como una de las figuras extranjeras más influyentes en la historia de la Liga MX y como uno de los futbolistas más queridos por la afición regiomontana.

Su ingreso al recinto de los inmortales confirma el impacto deportivo que tuvo en México, donde sus goles, liderazgo y carisma lo convirtieron en un referente para toda una generación de aficionados al futbol.

'El hombre venido del planeta gol'

Durante su etapa con el conjunto albiazul, Suazo disputó más de 250 partidos oficiales y marcó 121 goles, cifra que lo mantiene entre los máximos anotadores en la historia del club. Además, conquistó los títulos de los torneos Apertura 2009 y Apertura 2010, así como tres campeonatos consecutivos de la Liga de Campeones de la Concacaf entre 2011 y 2013. Su aporte fue determinante para consolidar una de las épocas más exitosas de la institución regiomontana.

Individualmente, el atacante destacó por su capacidad goleadora. Fue campeón de goleo del Apertura 2008 con 13 anotaciones y obtuvo el Balón de Oro de la Liga MX como Mejor Delantero en varias ocasiones. Su calidad lo llevó a ser considerado durante años como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han jugado en México.

A nivel internacional, Suazo defendió la camiseta de la Selección de Chile en 60 partidos y anotó 21 goles. Participó en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y fue pieza fundamental de la generación chilena que devolvió protagonismo al país andino en el escenario internacional.

Antes de su llegada al futbol mexicano, tuvo una brillante etapa con Colo-Colo, donde fue campeón y goleador de la Copa Sudamericana 2006 con 10 tantos, récord que lo colocó como uno de los atacantes más letales del continente en ese periodo.