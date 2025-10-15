Humberto 'Chupete' Suazo anuncia su retiro del fútbol

Entre lágrimas, Humberto 'Chupete' Suazo confirmó que se retirará el 24 de octubre, poniendo fin a una carrera que marcó al futbol chileno y mexicano

Humberto “Chupete” Suazo, actual delantero del San Luis de Quillota, anunció entre lágrimas que el próximo 24 de octubre disputará el último partido de su carrera profesional, marcando así el cierre de una etapa dorada en el fútbol chileno y mexicano.

El anuncio se produjo tras el empate sin goles entre San Luis y Deportes Recoleta, correspondiente a la jornada 27 del Ascenso.

El ídolo chileno expresó su deseo de despedirse “en cancha, con mi gente y mis amigos”, en el duelo frente a Deportes Copiapó, que será el último como local para su club.

A sus 44 años, Suazo reconoció que las lesiones recientes aceleraron su decisión de retirarse.

“He jugado más de la cuenta. La lesión en la espalda me sorprendió justo después de recuperarme de la rodilla. Pocos sabían que me habían intervenido”, confesó.

💔⚽😔 Un día que no queremos que llegue



Humberto Suazo confirmó que el partido entre San Luis y Deportes Copiapó, que se jugará el 24 de octubre por la Fecha 29 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025, será el último que dispute en su carrera profesional.



¡Profe, no pite el final que… pic.twitter.com/FwZOP44wWs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 14, 2025

El “Chupete”, considerado una leyenda tanto en La Roja como en e Rayados, deja una huella imborrable en la historia del futbol latinoamericano.

Con su retiro programado, Suazo se despide de las canchas, pero no del cariño de los hinchas que lo vieron brillar.