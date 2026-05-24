Hull City vuelve a la Premier League con gol agónico en Wembley

Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga y los penales, Hull City encontró el momento que cambió su historia

Hull City escribió una de las historias más dramáticas de la temporada en el futbol inglés al conseguir su regreso a la Premier League después de nueve años, tras vencer 1-0 al Middlesbrough con un gol en los últimos instantes del tiempo añadido en la final del playoff del Championship disputada en un Wembley sofocante.

El héroe de la tarde fue el delantero escocés Oli McBurnie, quien apareció en el minuto 95 para definir un partido cerrado, intenso y marcado por la tensión, devolviendo al Hull a la máxima categoría apenas un año después de haber evitado el descenso a League One únicamente por diferencia de goles.

McBurnie decidió el ascenso en el último suspiro

Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga y los penales, Hull City encontró el momento que cambió su historia.

En el quinto minuto del tiempo agregado, Yu Hirakawa envió un centro desde el sector izquierdo que el arquero del Middlesbrough, Sol Brynn, no logró controlar correctamente.

El rebote quedó servido para Oli McBurnie, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red desde corta distancia para desatar la locura entre los aficionados del Hull en Wembley.

Tras marcar el gol más importante de la temporada, McBurnie salió corriendo y se quitó la camiseta mientras celebraba el regreso del club a la Premier League.

“Sentíamos que íbamos a tener una oportunidad y yo sentí que estaba escrito que me tocaba a mí aprovecharla. No pensé que sería tan tarde, pero qué sensación”, comentó McBurnie.

“No pude dormir anoche, tenía muchísimas ganas de este partido, estoy encantado”.

Hull City completa una remontada histórica

El ascenso representa una transformación total para el Hull City.

Hace apenas un año, el club peleaba por evitar el descenso a la tercera división inglesa y logró salvarse solamente gracias a la diferencia de goles.

Ahora, el equipo concretó una de las remontadas deportivas más inesperadas del futbol inglés y volverá a competir entre los mejores clubes del país.

Hull y Middlesbrough habían compartido un camino similar durante la última década, ya que ambos ascendieron juntos a la Premier League en la temporada 2015-16 y descendieron juntos un año después.

Nueve años más tarde, Wembley volvió a cruzar sus destinos, aunque esta vez únicamente Hull logró completar el regreso.

Una final cerrada y marcada por el desgaste físico

La final del Championship estuvo lejos de ser un espectáculo abierto en sus primeros minutos.

Las altas temperaturas y la presión del ascenso provocaron un encuentro cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha tensión táctica.

Hull estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso cuando un cabezazo de McBurnie se desvió ligeramente en un defensor rival y pasó rozando la parte alta del travesaño.

Durante la segunda mitad el partido ganó espacios, aunque ninguno de los dos equipos consiguió exigir seriamente a los porteros.

Con el desgaste físico acumulándose y los futbolistas mostrando señales de agotamiento, todo apuntaba a una definición en tiempo extra.

Sin embargo, el error defensivo del Middlesbrough en el cierre cambió completamente la historia del partido.

Middlesbrough extiende su maldición en Wembley

La derrota también profundizó la mala historia del Middlesbrough en Wembley.

El club perdió por sexta ocasión en seis apariciones dentro del estadio londinense, aumentando una racha negativa que persigue al equipo desde hace años.

Además, el Boro llegó a esta final en medio de la polémica generada tras el escándalo de espionaje deportivo que involucró al Southampton.

Middlesbrough originalmente había quedado eliminado en semifinales, pero fue readmitido en la final después de que Southampton fuera expulsado del playoff por espiar entrenamientos del club rival.

La apelación presentada por Southampton fue rechazada días antes del partido definitivo.

El ascenso vale millones para Hull City

La final del playoff del Championship es considerada el partido más lucrativo del futbol mundial debido al enorme impacto económico que representa ascender a la Premier League.

Con la victoria, Hull City asegurará ingresos multimillonarios provenientes de derechos televisivos, patrocinios, acuerdos comerciales y pagos de competición.

Se estima que el ascenso puede representar ganancias superiores a los 270 millones de dólares en los próximos años.

Además del impacto económico, el regreso a Premier League devuelve al Hull City a los reflectores del futbol europeo y marca el inicio de una nueva etapa para una institución que hace apenas una temporada estaba al borde de una crisis deportiva.