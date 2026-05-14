¿Hugo Sánchez con TV Azteca al Mundial? Esto dijo Luis García

El técnico y analista se integraría al equipo de TV Azteca para las transmisiones de los partidos del Mundial de futbol que arranca el 11 de junio

La cobertura en México rumbo al Mundial de futbol 2026 podría sumar una combinación inesperada en pantalla.

Y es que el 'pentapichichi' Hugo Sánchez se integraría al equipo de transmisión de TV Azteca, acompañando a Christian Martinoli y Luis García en un formato que ya es referencia para los aficionados.

“¡Esto sí es noticia, carajo! Hugo Sánchez se une al mejor equipo… Mamita querida, la que se viene!”, publicó el Dr. García en su cuenta de X.

Esto sí es noticia, carajo!@hugosanchez_9 se une al mejor equipo... Mamita querida, la que se viene! — Luis García P (@GarciaPosti) May 13, 2026

Hasta ahora, Azteca Deportes no ha emitido un anuncio oficial sobre la posible incorporación del exdelantero del Real Madrid, aunque en las próximas horas podrían surgir novedades.

Aun así, la publicación de Luis García ya encendió las redes sociales ante lo que sería un equipo conformado por Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Hugo Sánchez, mezclando experiencia, análisis y el estilo relajado que distingue a la televisora.