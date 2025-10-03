Huescas se pierde la temporada y peligra su Mundial 2026

El FC Copenhague confirmó que Rodrigo Huescas estará fuera de actividad lo que resta de la temporada debido a una lesión en la pierna derecha

El FC Copenhague confirmó que el futbolista mexicano Rodrigo Huescas estará fuera de actividad lo que resta de la temporada debido a una lesión en la pierna derecha, sufrida en la previa del juego de Champions League ante el Qarabag.

A través de un comunicado emitido este jueves 2 de octubre, el club danés informó que el lateral de 22 años deberá someterse a cirugía, lo que prácticamente lo deja sin posibilidades de disputar el Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica el próximo verano.

“Rodrigo se sometió a una ecografía en su domicilio en Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que enfrentará una cirugía y un largo periodo de rehabilitación”, señaló el boletín.

El entrenador Jacob Neestrup lamentó la situación, recordando que Huescas atravesaba su mejor momento en el club y estaba cerca de consolidarse en Europa.

“Ha estado en constante desarrollo y probablemente estaba a punto de dar el salto a la fama. Lo sentimos mucho por él”, expresó.

El club concluyó deseándole una pronta recuperación y reiterando que será una baja sensible para el resto de la campaña.