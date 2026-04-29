¿Huele a Final? Tigres gana en Nashville y corta malaria en Conca

Con solitario gol de Ángel Correa, los felinos rompieron la racha de 11 partidos sin ganar como visitante en la Concachampions

Tigres dio un golpe de autoridad en la Semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup y venció 1-0 al Nashville como visitante con un afortunado gol de Ángel Correa.

La polémica empezó desde antes que el árbitro pitara, pues el encuentro fue demorado media hora por malas condiciones climáticas, sin embargo, cuando dieron las 19:00 horas de Monterrey, todo cambió.

Como en los viejos tiempos

Nashville, siendo el local, tuvo la pelota; sin embargo, no contaban con que Guido Pizarro ideó un planteamiento "a lo Tuca", es decir, partiendo de una idea muy defensiva, pero que sería efectiva al frente.

Aunque los gringos tuvieron la posesión, las chances más claras al frente fueron para Tigres, que supo salir a velocidad y organizar juego cuando lograba robar el balón.

El único gol del encuentro llegó de los pies de Ángel Correa, quien tuvo un control accidentado cerca del área grande, por lo que le quedó botando y no dudó en pegar un fierrazo que el arquero Brian Schwake no supo rechazar, desviando el balón a su arco.

¡GOLAZO de Correa para 1-0 de Tigres! 💥 pic.twitter.com/ITttWIbhhR — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Se fue con todo

Luego del gol, los "Boys in Gold" se fueron con todo para buscar el empate, pero se toparon, no con pared, con una auténtica muralla albiazul.

Tanto Nahuel Guzmán como los centrales y mediocampistas salieron en plan grande, pues cerraron bien los espacios que los de la MLS intentaron generar mediante distintos planes incluso antes del medio tiempo.

Para el complemento, Nashville salió todavía más agresivo, porque de la mano de su estrella, Hany Mukhtar, logró hacerse de algunos huecos, pero nunca encontraban la delicadeza de último pase o el timming para definir adecuadamente.

A puro 'latigazo'

En cuanto Guido Pizarro notó la desesperación de su rival, decidió prácticamente renunciar al ataque y le presión, pues el equipo se volvió totalmente defensivo, tanto que llegó a tener cuatro centrales nominales.

Gran jugada de Tigres y Marcelo Flores por poco sella el segundo 😳💥 pic.twitter.com/NTPqkWgOoH — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 29, 2026

Al final, los felinos terminaron esperando el error del rival, algo que casi les rinde frutos, porque Marcelo Flores y Diego Lainez se escaparon un par de veces por bandas, pero no hubo contundencia. Sin embargo, el marcador ya no se movió y se concretó el triunfo regio.

Tiró la loza

Con esto, los felinos rompieron una mala racha de 11 partidos al hilo si ganar como visitante en la Concachampions, siendo el último triunfo fuera de casa en el ya lejano 2023, cuando derrotaron 1-0 al Motagua de Honduras con gol de Luis Quiñones.

Ahora, Tigres tendrá que enfocarse en la Liga, pues el sábado se enfrentará a Chivas en los Cuartos de Final; mientras que la vuelta será el próximo martes, ambos encuentros en el Estadio Universitario.