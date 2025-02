 Howard Twilley, leyenda de los Dolphins, muere a los 81 años

Los Miami Dolphins informaron este viernes el fallecimiento a los 81 años de Howard Twilley, leyenda que fue parte de los Miami Dolphins que completaron la única temporada perfecta de la NFL en 1972.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Howard Twilley, jugador fundador de los Dolphins en 1966. Su anotación en el Super Bowl VII ayudó a los Dolphins a coronar la única temporada perfecta de la NFL y sus contribuciones a la organización serán recordadas por siempre", escribieron los Dolphins a través de un comunicado.

Howard Twilley fue un receptor campeón con Miami en los Super Bowls VII y VIII.

We are deeply saddened by the passing of Howard Twilley, a founding player for the Dolphins in 1966.



His touchdown in Super Bowl VII helped the Dolphins cap the NFL's only perfect season and his contributions to the organization will be forever remembered.