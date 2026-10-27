Hornets suman tercer triunfo tras vencer a Wizards 110-103

Miller respondió con un tiro en suspensión y posteriormente convirtió un tiro libre para colocar el marcador 106-100 con 38.3 segundos restantes

Brandon Miller firmó la mejor actuación anotadora de su carrera con 39 puntos y encabezó la victoria de los Hornets de Charlotte por 110-103 sobre los Wizards de Washington, en un partido que se complicó para los locales en los minutos finales.

Los Hornets llegaron a tener una ventaja de 14 unidades en el último cuarto, pero necesitaron una canasta y un tiro libre de Miller para contener la reacción de Washington y asegurar su tercer triunfo en cuatro encuentros al inicio de la temporada.

Miller toma el control y establece marca personal

El escolta fue determinante en la recuperación de Charlotte después de un primer cuarto que terminó 21-19 a favor de los Wizards.

Miller anotó 27 puntos entre el segundo y el tercer periodo, mientras los Hornets tomaban la delantera y construían una ventaja de 54-44 al descanso.

En total, acertó 15 de sus 28 intentos de campo, incluidos cinco triples. Con sus 39 unidades superó su anterior mejor registro en la NBA, de 38 puntos, conseguido ante los Pistons de Detroit en noviembre de 2024.

El jugador, que disputa su cuarta temporada en la liga, alcanzó las 30 unidades por segundo partido consecutivo. Hace una semana firmó una extensión de contrato por cinco años y 209 millones de dólares con Charlotte.

Wizards se acercan en el último cuarto

Los Hornets parecían encaminados al triunfo cuando lideraban 98-84 con poco más de cinco minutos por jugar. Sin embargo, Washington encestó cinco triples en el tramo final y redujo la diferencia a 103-100 a falta de 1:13 minutos.

Miller respondió con un tiro en suspensión y posteriormente convirtió un tiro libre para colocar el marcador 106-100 con 38.3 segundos restantes. Charlotte conservó la ventaja y consiguió su segunda victoria consecutiva.

Naz Reid acompañó a Miller con 18 puntos y 12 rebotes, mientras que Moussa Diabaté aportó 11 unidades y 17 rebotes. Desde la banca, Grayson Allen contribuyó con 15 puntos.

Por los Wizards, Anthony Davis registró 29 puntos y 10 rebotes; Trae Young terminó con 22 unidades y 10 asistencias, y Kyshawn George sumó 20 puntos. Washington quedó con marca de dos victorias y dos derrotas.

Charlotte responde pese a las ausencias

El triunfo llegó mientras los Hornets continúan sin Coby White, Kon Knueppel y Grant Williams, quienes todavía no han jugado en la temporada debido a lesiones. Pese a esas bajas, el equipo ha ganado tres de sus primeros cuatro compromisos.