'Hormiga' González se estrena con el Olympiacos

Armando González tuvo una noche especial con el Olympiacos al marcar su primer gol y aportar una asistencia en la Copa de Grecia

Armando González ya tiene su primer gol con el Olympiacos. El delantero mexicano aprovechó su oportunidad como titular ante el AEL, en la Copa de Grecia, y además participó con una asistencia en el triunfo de su equipo.

El atacante había llegado al futbol griego con expectativas importantes y con la necesidad de recuperar confianza frente al arco, luego de un periodo sin marcar.

Ante el AEL, sin embargo, se mostró activo desde los primeros minutos: corrió, buscó el balón, intentó generar juego y también tuvo presencia dentro del área.

La primera gran oportunidad llegó al minuto 26. González recibió un centro a media altura y se lanzó de palomita para rematar, pero impactó el balón demasiado abajo y este terminó por encima de la portería.

34': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γκονσάλες και 0-1! / 34': GOAL for Olympiacos! González scores! 0-1!#OlympiacosFC #AELOLY #GreekCup pic.twitter.com/C6512rTgdp — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026 Al 34’, Olympiacos recuperó una pelota que parecía destinada a salir por la línea y consiguió mantener la jugada. El balón terminó en un centro elevado hacia el segundo poste, donde González ganó la marca y apareció para conectar un remate de cabeza que terminó en las redes para poner el 0-1. Fue el primer tanto del mexicano desde su llegada al Olympiacos y una respuesta importante después de las semanas de presión que había vivido por la falta de gol. También colaboró en el tercer gol En la segunda mitad, Olympiacos continuó buscando ampliar la ventaja y estuvo cerca de volver a marcar después de una serie de remates. La jugada terminó nuevamente con González como protagonista. El balón llegó por alto y el mexicano amagó con buscar el remate, pero en lugar de intentar finalizar la acción decidió bajar la pelota de cabeza y dejarla para Onyemaechi, quien sacó un potente disparo para convertir el 0-3. De esta manera, González cerró su participación con un gol y una asistencia, una actuación que puede representar un impulso importante en su adaptación al futbol griego.