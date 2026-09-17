'Hormiga' González debuta con gol en la Europa League

La anotación se dio en el primer partido de los rojiblancos en la UEFA Europa League, donde derrotaron al Jagiellonia Białystok de Polonia

El ritmo goleador de Armando González no se limitó solo a los torneos locales en Grecia, pues este miércoles, en pleno 16 de septiembre, el mexicano marcó su primer tanto internacional con el Olympiacos.

La anotación se dio en el primer partido de los rojiblancos en la UEFA Europa League, donde derrotaron al Jagiellonia Białystok de Polonia en el estadio Georgios Karaiskakis. La anotación de la "Hormiga" fue la primera para remontar la pizarra.

Nuevamente el mexicano mostró su olfato goleador, pues el gol llegó en un tiro de esquina luego de que peleó por un centro que fue peinado en dos ocasiones antes de que él llegara desde atrás para rematar solo.

Este es el cuarto gol de la "Hormiga" desde que llegó a Grecia, pues ya marcó tres en la Copa de Grecia y ahora en Europa League. Todavía le queda pendiente "mojar" en la Liga, donde ya tuvo un par de chances para hacerse presente en el marcador.

El siguiente compromiso será por la quinta fecha de la Superliga Griega, donde "La Leyenda" se medirá al Levadiakos, que marcha último en la competencia.