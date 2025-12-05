Horario y dónde ver el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre llegará uno de los eventos más esperados del año: el sorteo del Mundial 2026 y acá te contamos dónde podrás seguirlo en vivo y gratis.
La sede del sorteo
Este evento se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos, donde se reunirá una selecta lista de invitados para decidir el destino de las 48 selecciones, siendo este el sorteo más grande de la historia.
¿Quiénes son los clasificados?
¡Hola! Con gusto te doy la lista de las selecciones que ya están clasificadas para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.
Hasta ahora, hay 42 equipos clasificados de los 48 que participarán, y faltan 6 plazas por definirse en las repescas (4 de la UEFA y 2 intercontinentales). Todavía restan seis cupos más que serán otorgados vía Repechaje.
CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe)
- México (Anfitrión)
- Canadá (Anfitrión)
- Estados Unidos (Anfitrión)
- Curazao
- Haití
- Panamá
CONMEBOL (Sudamérica)
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
UEFA (Europa)
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Escocia
- España
- Francia
- Inglaterra
- Noruega
- Países Bajos
- Portugal
- Suiza
CAF (África)
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
AFC (Asia)
- Arabia Saudí
- Australia
- Irán
- Japón
- Jordania
- Catar
- República de Corea
- Uzbekistán
OFC (Oceanía)
- Nueva Zelanda
¿Dónde ver gratis la transmisión del sorteo?
Podrás seguir en vivo y completamente gratis el sorteo mediante la señal de Azteca 7 a las 10:45 horas.