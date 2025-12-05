Horario y dónde ver el sorteo del Mundial 2026

Este evento se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos, donde se decidirá el destino del torneo más grande de la historia

Este viernes 5 de diciembre llegará uno de los eventos más esperados del año: el sorteo del Mundial 2026 y acá te contamos dónde podrás seguirlo en vivo y gratis.

La sede del sorteo

Este evento se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos, donde se reunirá una selecta lista de invitados para decidir el destino de las 48 selecciones, siendo este el sorteo más grande de la historia.

¿Quiénes son los clasificados?

¡Hola! Con gusto te doy la lista de las selecciones que ya están clasificadas para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Hasta ahora, hay 42 equipos clasificados de los 48 que participarán, y faltan 6 plazas por definirse en las repescas (4 de la UEFA y 2 intercontinentales). Todavía restan seis cupos más que serán otorgados vía Repechaje.

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe)

México (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Curazao

Haití

Panamá

CONMEBOL (Sudamérica)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

UEFA (Europa)

Alemania

Austria

Bélgica

Croacia

Escocia

España

Francia

Inglaterra

Noruega

Países Bajos

Portugal

Suiza

CAF (África)

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

AFC (Asia)

Arabia Saudí

Australia

Irán

Japón

Jordania

Catar

República de Corea

Uzbekistán

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

¿Dónde ver gratis la transmisión del sorteo?

Podrás seguir en vivo y completamente gratis el sorteo mediante la señal de Azteca 7 a las 10:45 horas.