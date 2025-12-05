Info 7 Logo
Horario y dónde ver el sorteo del Mundial 2026

Por: Carlos Nava

04 Diciembre 2025, 17:53

Este evento se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos, donde se decidirá el destino del torneo más grande de la historia

Este viernes 5 de diciembre llegará uno de los eventos más esperados del año: el sorteo del Mundial 2026 y acá te contamos dónde podrás seguirlo en vivo y gratis.

La sede del sorteo

Este evento se celebrará en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos, donde se reunirá una selecta lista de invitados para decidir el destino de las 48 selecciones, siendo este el sorteo más grande de la historia.

¿Quiénes son los clasificados?

¡Hola! Con gusto te doy la lista de las selecciones que ya están clasificadas para el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Hasta ahora, hay 42 equipos clasificados de los 48 que participarán, y faltan 6 plazas por definirse en las repescas (4 de la UEFA y 2 intercontinentales). Todavía restan seis cupos más que serán otorgados vía Repechaje.

sorteo-mundial-2026-como-sera.jpg

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe)

  • México (Anfitrión)
  • Canadá (Anfitrión)
  • Estados Unidos (Anfitrión)
  • Curazao
  • Haití
  • Panamá

CONMEBOL (Sudamérica)

  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay

UEFA (Europa)

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Croacia
  • Escocia
  • España
  • Francia
  • Inglaterra
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Portugal
  • Suiza

CAF (África)

  • Argelia
  • Cabo Verde
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Ghana
  • Marruecos
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Túnez

AFC (Asia)

  • Arabia Saudí
  • Australia
  • Irán
  • Japón
  • Jordania
  • Catar
  • República de Corea
  • Uzbekistán

OFC (Oceanía)

  • Nueva Zelanda

¿Dónde ver gratis la transmisión del sorteo?

Podrás seguir en vivo y completamente gratis el sorteo mediante la señal de Azteca 7 a las 10:45 horas.

