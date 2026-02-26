Hockey femenil de EUA rechaza invitación de Trump

El equipo estadounidense de hockey femenino, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026,

El equipo estadounidense de hockey femenino, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, rechazó cortésmente una invitación del presidente Donald Trump para asistir a su discurso sobre el Estado de la Unión.

Aunque el representativo masculino sí se presentó en la Casa Blanca, las jugadoras argumentaron problemas de agenda para justificar su ausencia.

“Debido a la disponibilidad de tiempo y a compromisos académicos y profesionales previos a los Juegos, las atletas no pudieron participar. Fue un honor para ellas ser incluidas y agradecen este reconocimiento”, señaló el equipo en un comunicado.

La logística complicó la asistencia

La programación resultó un desafío, ya que la temporada regular de la National Hockey League se reanudó con cinco juegos, mientras que la Professional Women's Hockey League retomaría actividades al día siguiente.

Además, muchas jugadoras no tenían previsto llegar a Norteamérica sino hasta el lunes por la noche. El equipo masculino voló en avión chárter a Miami y arribó por la mañana, mientras que las mujeres tomaron un vuelo comercial con destino a Atlanta.

Las atletas tampoco supieron de la invitación hasta la noche del domingo, lo que dificultó modificar sus planes de viaje.

El equipo varonil sí acudió

Al convocar al conjunto masculino, Trump comentó que también buscaría invitar a las mujeres y bromeó con que, de no hacerlo, “probablemente me destituirían”.

Antes de su discurso, el mandatario se reunió con el equipo varonil en la Casa Blanca. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los jugadores posando frente al Pórtico Sur y recorriendo la columnata del ala oeste antes de ser recibidos cerca del Despacho Oval.

Algunos deportistas mostraron las medallas obtenidas tras su victoria por 2-1 en tiempo extra sobre Canadá, el primer oro para Estados Unidos en hockey masculino desde la gesta del “Milagro sobre hielo” de 1980.

El torneo olímpico en Milán-Cortina incluyó dos finales por la medalla de oro que se definieron en prórroga.

“Ha sido un torbellino, increíble. Es un sueño para nosotros, fue una manera increíble de unir al país”, declaró el jugador Matthew Tkachuk.

El vicepresidente JD Vance asistió previamente a dos victorias del equipo femenil durante la ronda preliminar del certamen.