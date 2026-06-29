'Hizo de todo por mí': Vinícius llora al hablar de su abuela

El atacante del Real Madrid recibió un tierno mensaje, por el cual tuvo dificultades para continuar hablando después de escucharlo.

Vinícius Júnior protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas. El delantero brasileño no pudo contener las lágrimas durante una entrevista televisiva al recordar a su abuela Nilza, una de las personas más importantes en su vida y quien lo acompañó durante gran parte de su infancia.

La escena ocurrió en el programa brasileño 'Domingão', donde al futbolista le mostraron un video grabado por su abuela. En el mensaje, Nilza recordó los años en los que compartieron hogar y habló con cariño sobre el niño que soñaba con convertirse en futbolista profesional.

El mensaje de su abuela que hizo llorar a Vinícius

Durante la grabación, la mujer relató que Vinícius dormía a su lado hasta los 16 años y recordó que desde pequeño su principal pasión era el balón. También le envió una bendición y un mensaje de amor para acompañarlo durante el Mundial FIFA™.

Al escuchar sus palabras, el atacante del Real Madrid rompió en llanto y tuvo dificultades para continuar hablando.

"Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa", expresó con la voz entrecortada.

Reconoce los sacrificios que hizo por él

Entre lágrimas, el jugador recordó las dificultades económicas que enfrentó su familia y destacó los esfuerzos que realizó su abuela para ayudarlo a cumplir su sueño.

"Hizo de todo por mí. Teníamos una casa muy pequeña, por eso dormía con ella", comentó.

Vinícius también aseguró que aprovecha cada momento junto a sus seres queridos, consciente de la importancia que tienen en su vida.

Vinicius se emociona al recibir un mensaje de su abuela con la que estuvo viviendo hasta los 16 años.



Él es una persona muy sensible y en el campo se le nota, además tiene un gran corazón. pic.twitter.com/h50BMXzn5B — (fan) Mario (@Mario___RM) June 28, 2026

Brasil avanza con Vinícius como figura

Mientras conmovía a millones con esta historia familiar, el brasileño también destaca dentro de la cancha. Con cuatro goles y una asistencia en la fase de grupos, Vinícius se ha convertido en una de las principales figuras de Brasil rumbo a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.