¡Histórico! Tenista mexicano se corona en Roland Garros

El tenista yucateco Rodrigo Pacheco hizo historia tras proclamarse campeón en el Roland Garros en la categoría de dobles juniors, junto a su compañero ruso Yoraslav Demin.

La dupla del mexicano y el ruso se alzaron campeones tras vencer a los italianos Lorenzo Sciahbasi y Gabriele Vulpitta por 6-2, 6-3, en un partido que duró 59 minutos.

La propia competencia reconoció el triunfo de esta dupla a través de sus redes sociales.

Top seeded Yaroslav Demin and Rodrigo Pacheco Mendez prevail to lift the Boys’ Doubles title over Sciahbasi/Vulpitta 6-2, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/LsfokjxmtW