Histórico: estrenan tarjeta verde en Mundial Sub-20 en Chile

En Chile debutó la tarjeta verde del sistema FVS. Corea del Sur pidió revisión en pleno partido ante Ucrania, marcando un hito en el Mundial Sub-20

Durante el duelo entre Corea del Sur y Ucrania en la Jornada 2 del Mundial Sub-20, se estrenó oficialmente la tarjeta verde del sistema FVS (Football Video Support).

En el minuto 36 del primer tiempo, tras una jugada polémica en el área ucraniana, el técnico surcoreano Lee Chang-won levantó la tarjeta y pidió revisión por un posible penal, marcando un momento histórico para este torneo.

El FVS fue creado para competencias con menos cámaras y recursos que las grandes ligas. Aunque sigue los principios del VAR, se diferencia porque no existe un equipo arbitral de video permanente y las decisiones no se revisan de manera automática: son los directores técnicos quienes pueden solicitar dos revisiones por partido, con apoyo de jugadores o suplentes.

La tarjeta verde es la clave del protocolo. Según la FIFA, el DT debe levantarla inmediatamente tras la jugada y entregarla al cuarto árbitro para que se informe al silbante principal, quien revisa las repeticiones desde varios ángulos. Si hay un error claro y obvio, se corrige la decisión y se devuelve la tarjeta al solicitante.

Con este sistema, que ya se probó en el Mundial Sub-20 Femenino 2024, el futbol busca democratizar la tecnología del videoarbitraje y darle a los entrenadores un papel activo en las revisiones de jugadas polémicas.